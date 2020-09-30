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Что мешает Беларуси стать Швейцарией?

30.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нам стоит посмотреть на пример страны, которая сопоставима с Беларусью.

Что мешает Беларуси стать Швейцарией?
— Нам стоит посмотреть на опыт и пример страны, которая как и Беларусь, не обладает собственными сырьевыми ресурсами, в схожем геополитическом положении, страдала из-за чужих конфликтов и противоречий, не имеет выхода к морю, сопоставима с нами по численности населения, — советует экс-дипломат Павел Мацукевич.

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии в августе одним из первых в дипломатической службе Беларуси уволился, открыто высказав свою позицию о происходящих событиях.

Экс-дипломат отмечает, что уровень внешней политики Беларуси «мельчает до регионов России», а «нелегитимная власть путает свои шкурные интересы (уцелеть) с национальными».


Индекс качества жизни, констатирует Мацукевич, устоялся на уровне «чтобы не было войны и всем хватало на чарку и шкварку».

— Но в 2020-м у нас должны найтись совершенно иные масштабы ценностных ориентиров, — уверен он.

При этом из двух крайностей — интеграции с Россией и вступления в ЕС, он предлагает сделать выбор в пользу нейтралитета по примеру Швейцарии.

— Сложно найти более благополучное государство и состоятельных людей на европейской карте, чем Швейцария и швейцарцы. В чем уникальность ее успеха?

Секрет в том, что для успеха Швейцарии не было особенных предпосылок. Эта страна смогла конвертировать свои слабости и недостатки в достоинства и преимущества и продолжает с успехом это делать: из буфера (между Францией и Австрией с Пруссией/Германией) – стала авторитетнейшей международной переговорной площадкой, при полном отсутствии природных ресурсов – крупнейшим сырьевым трейдером.


Из бедности достигла репутации одной из самых промышленно развитых и конкурентоспособных стран мира.

Как? Благодаря нейтралитету. Это, конечно, не единственная причина, но во многом ключевая, — уверен специалист.

Анализируя результаты политики швейцарского нейтралитета, он делает вывод о том, что благодаря такой позиции небольшое государство получило «все то, о чем явно или тайно мечтаем мы и даже больше».

— Мир/отсутствие войны. Швейцария давно не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, включая мировые войны, сохраняла при этом торговые отношения с враждующими сторонами. То есть производила, продавала, зарабатывала.

Отсутствие «врагов». Поддерживая связи «между странами, а не между правительствами», Швейцария фактически дружит со всеми вне зависимости от политических или идеологических соображений.

Имидж и доверие. За Швейцарией закрепилась устойчивая репутация миротворца и посредника в разрешении международных конфликтов и центра разрешения споров.

Консолидация общества и государства. Нейтралитет способствовал эволюции государственности Швейцарии, сплотил швейцарцев.


Экономический рост и финансовое благополучие. Из-за неучастия в конфликтах и отсутствия войн сформировался имидж стабильной и безопасной страны, надежного убежища для капитала, — перечислил экс-дипломат основные «бонусы» швейцарского нейтралитета.

При этом он подчеркнул, что нейтральный статус не препятствовал Швейцарии развивать отношения с отдельными странами и регионами на приоритетной основе.

— Например, с ЕС или Китаем. С последним, кстати, у Швейцарии очень давнее и куда более тесное сотрудничество, чем у Беларуси, — отметил Мацукевич.

По мнению экс-дипломата, у нашей страны есть шанс повторить швейцарскую модель.

—Так случилось, что последние лет пять мы шли этим путём и достигли гораздо большего, чем за предыдущие 20, — резюмирует Мацукевич.
 
 
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