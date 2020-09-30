Основание кровати: особенности и советы по выбору

Источник материала: Tut.by



Под понятием основания мы подразумеваем жесткую конструкцию, на которой лежит матрас. От качественных характеристик этой конструкции зависят ортопедические свойства и даже долговечность мебели. В этой статье TAM.BY расскажет, какое основание кровати выбрать, чтобы получить здоровый и комфортный отдых.

Содержание:

Виды оснований



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Основания делятся на несколько категорий по размерам, видам, типам конструкции и материалу каркаса. Чтобы выбрать основание кровати и не ошибиться в покупке, предлагаем сперва ознакомиться с видами изделий.

Сплошные основания напоминают «глухие» деревянные доски без отверстий и проемов, состоящие из фанеры или листов ДСП. Такой вид основания обычно приобретают покупатели с проблемами спины, которым необходимо спать на жесткой поверхности. Стоят сплошные модели немного, правда, утрачивают популярность из-за слабой износостойкости и низкой степени вентиляции.

Ортопедические основания, в отличие от сплошных, состоят из ламелей, закрепленных на каркасе. Размещенный на такой поверхности матрас проявляет гибкость, пружинистость, свободно вентилируется и сохраняет ортопедические свойства.

Размеры сплошных и ортопедических оснований подходят односпальным, двуспальным и полутора спальным кроватям, длина и ширина которых соответствуют стандартным значениям.

Разобравшись, какое основание кровати выбрать в зависимости от вида, рекомендуем приступить к изучению ширины реек (ламелей).

Ширина ламелей



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Ортопедические основания комплектуются рейками разной ширины. Узкие ламели варьируются в пределах от 3 до 4 см и подходят беспружинным матрасам или моделям с независимым пружинным блоком. Широкие ламели достигают 5−9 см и совместимы со всеми матрасами, кроме имеющих большое количество пружин на спальное место (матрасы с независимым пружинным блоком), поскольку пружины проваливаются между реек.

Обратите внимание на то, что расстояние между ламелями оснований не может быть больше, чем их ширина. Чем дальше проем между рейками, тем меньший вес выдерживает основание. Соответственно. чем ближе рейки расположены друг к другу, тем более прочное изделие. Людям с лишним весом желательно выбирать основание кровати с узкими ламелями, расположенными близко, из прочных пород дерева (например, дуба).

Тип конструкции



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Цельная конструкция. Такой тип основания не нуждается в сборке и с момента покупки готово к эксплуатации.

Разборная конструкция. Название говорит само за себя: конструкция разбирается и собирается по необходимости, что удобно при перевозке мебели даже в авто (поездка на дачу, переезд на другое место жительства, продажа). Инструкция к основанию прилагается.

Подъемная конструкция. Оснащена подъемным механизмом ручного, пружинного или газового типа. Предназначена для поднятия основания, под которым хранятся спальные принадлежности, одежда и игрушки. Такое конструкторское решение удобно для экономии места в маленьких комнатах.

Конструкция-трансформер. Меняет положение основания в отдельных зонах. Например, в процессе чтения позволяет приподнимать изголовье, при усталости ног — нижнюю часть кровати. Некоторые потребители стараются выбирать основание кровати трансформируемого типа, ведь дополнительные функции обеспечивают полноценных отдых.

Конструкция с регулированием жесткости. Ламели обеспечены поддержкой специальных насадок, которые перемещаются вдоль реек и регулируют степень жесткости. В зависимости от модели жесткость меняется по всей площади основания или только в определенной зоне.

Бескаркасная конструкция. Реечное основание без крепления к каркасу: соединенные между собой ламели помещаются в царги кровати, как вкладыши.

Материал каркаса



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Какое основание кровати выбрать по материалу каркаса — деревянное или металлическое? Если в магазинах мебели вы ориентируетесь на покупку недорогой мебели, выбирайте фанеру, ЛДСП, МДФ. Натуральная древесина (дуб, береза, сосна) выдерживает существенные нагрузки, но требует большого бюджета. Металлические основания считаются крепкими, долговечными и стоят не так дорого, как ценные породы древесины, но холодные на ощупь.

Какое основание кровати выбрать — решать только вам. Нужна консультация специалиста — обращайтесь в салоны и магазины мебели, предложенные в каталоге TAM.BY .