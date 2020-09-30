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Основание кровати: особенности и советы по выбору
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Виды оснований
Основания делятся на несколько категорий по размерам, видам, типам конструкции и материалу каркаса. Чтобы выбрать основание кровати и не ошибиться в покупке, предлагаем сперва ознакомиться с видами изделий.
Сплошные основания напоминают «глухие» деревянные доски без отверстий и проемов, состоящие из фанеры или листов ДСП. Такой вид основания обычно приобретают покупатели с проблемами спины, которым необходимо спать на жесткой поверхности. Стоят сплошные модели немного, правда, утрачивают популярность из-за слабой износостойкости и низкой степени вентиляции.
Ортопедические основания, в отличие от сплошных, состоят из ламелей, закрепленных на каркасе. Размещенный на такой поверхности матрас проявляет гибкость, пружинистость, свободно вентилируется и сохраняет ортопедические свойства.
Размеры сплошных и ортопедических оснований подходят односпальным, двуспальным и полутора спальным кроватям, длина и ширина которых соответствуют стандартным значениям.
Разобравшись, какое основание кровати выбрать в зависимости от вида, рекомендуем приступить к изучению ширины реек (ламелей).
Ширина ламелей
Ортопедические основания комплектуются рейками разной ширины. Узкие ламели варьируются в пределах от 3 до 4 см и подходят беспружинным матрасам или моделям с независимым пружинным блоком. Широкие ламели достигают 5−9 см и совместимы со всеми матрасами, кроме имеющих большое количество пружин на спальное место (матрасы с независимым пружинным блоком), поскольку пружины проваливаются между реек.
Обратите внимание на то, что расстояние между ламелями оснований не может быть больше, чем их ширина. Чем дальше проем между рейками, тем меньший вес выдерживает основание. Соответственно. чем ближе рейки расположены друг к другу, тем более прочное изделие. Людям с лишним весом желательно выбирать основание кровати с узкими ламелями, расположенными близко, из прочных пород дерева (например, дуба).
Тип конструкции
Материал каркаса
Какое основание кровати выбрать по материалу каркаса — деревянное или металлическое? Если в
Какое основание кровати выбрать — решать только вам. Нужна консультация специалиста — обращайтесь в салоны и магазины мебели, предложенные в каталоге
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