Как выбрать моющий пылесос: советы для тех, кто хочет «подружиться» с техникой

Источник материала: Tut.by



Моющие пылесосы остаются новацией в сфере бытовой техники, заманивающей возможностями, разнообразием функций и надежностью. Интересуетесь электронными новинками для дома? Предлагаем изучить вместе с TAM.BY , как выбрать моющий пылесос, который прослужит верой и правдой долгие годы.

Содержание:

Чем отличается моющий пылесос от обычного



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Принцип работы моющего пылесоса заключается в применении воды. Перед уборкой в резервуар заливается вода (допустимо с моющим средством), далее включается пистолет, раствор подается в насадку — и мелко распыляется на очищаемой поверхности. Отработанная жидкость с пылью и грязью всасывается обратно — во вторую емкость пылесоса. После уборки оба резервуара промываются и высушиваются.

Моющие пылесосы часто выбирают благодаря двойной функции (мытье и уборка воздухом одновременно), возможности удалять въевшуюся грязь и глубоко очищать ковры даже с длинным ворсом. Такая уборка считается наиболее эффективной для ковров и обивки: чистота сохраняется надолго, в сравнении с использованием обычного пылесоса.

Изучая информацию по выбору и отличию такой модели от других, имейте ввиду: моющая техника — это конструкция 2 в 1. Можно собирать мусор как влажным способом (мытье плитки, сбор разлитых жидкостей), так и сухим — по принципу обычного пылесоса.

Кроме того, моющие пылесосы подходят для очистки стекол и зеркал, а некоторые модели справляются с большими объемами пыли и мусора после ремонта. В предыдущем разделе мы перечислили особенности техники, которые тесно граничат с преимуществами. Прежде чем приступить к советам по выбору, давайте рассмотрим и недостатки.

Коротко о нюансах



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Первое, что важно учесть перед тем, как выбрать моющий пылесос, — это внушительные габариты устройства. Кроме ручки и гибкого шланга, пылесос оснащен турбиной, емкостями и другими «фишками», которые увеличивают вес и размеры техники. Мощные пылесосы априори имеют большие габариты, чем обычные модели, а также сильно шумят.

Владельцам маленьких квартир непросто справляться с моющими моделями, поскольку те доставляют неудобства при уборке: только представьте, каково развернуться с такой махиной посреди заставленной комнаты!

После уборки желательно проветривание по причине остаточной влажности, которая составляет от 5 до 15%. Дело в том, что влага на некоторое время задерживается в коврах и мебельной обивке, так что приходится терпеть эту особенность и ждать. Но с чем не готовы мириться некоторые потребители — это остатки моющего средства, которые сохраняются после влажной уборки внутри текстиля.

Как выбрать моющий пылесос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Мощность всасывания. Один из наиболее главных параметров среди любых типов пылесосов.

Набор функций. Как правило, моющие пылесосы выбирают благодаря возможности убирать сухим способом и влажным одновременно.

Расход. Чем меньше расход моющего средства и воды, тем экономичнее техника. Рассчитывается показатель в литрах, затраченных в минуту.

Давление. При низком давлении разбрызгивания (бар) возможно стекание капель на очищаемой поверхности и застаивание моющего средства в насадке.

Ширина насадки. Широкая рабочая насадка позволяет быстро справляться с мытьем больших помещений, узкие насадки выручают в уборке труднодоступных мест

Комплектация. Некоторые моющие пылесосы комплектуются вспомогательными насадками, ускоряющими процесс сушки очищаемых поверхностей.

Кому нужен моющий пылесос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Итак, моющий пылесос подойдет семье, у которой:

большая площадь для уборки: две комнаты — не меньше.

много ковров, плитки, мягкой мебели, которыми активно пользуются;

окна выходят на пыльную сторону и часто загрязняются;

имеются домашние животные (моющий пылесос справляется с шерстью, следами от лап, неприятного запаха).

Изучая, как выбрать моющий пылесос, запомните, что такой техникой не рекомендуется мыть ламинат и паркет: при попадании воды в царапины и швы покрытие вздувается.

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