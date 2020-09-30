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Как выбрать моющий пылесос: советы для тех, кто хочет «подружиться» с техникой
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Чем отличается моющий пылесос от обычного
Принцип работы моющего пылесоса заключается в применении воды. Перед уборкой в резервуар заливается вода (допустимо с моющим средством), далее включается пистолет, раствор подается в насадку — и мелко распыляется на очищаемой поверхности. Отработанная жидкость с пылью и грязью всасывается обратно — во вторую емкость пылесоса. После уборки оба резервуара промываются и высушиваются.
Моющие пылесосы часто выбирают благодаря двойной функции (мытье и уборка воздухом одновременно), возможности удалять въевшуюся грязь и глубоко очищать ковры даже с длинным ворсом. Такая уборка считается наиболее эффективной для ковров и обивки: чистота сохраняется надолго, в сравнении с использованием обычного пылесоса.
Изучая информацию по выбору и отличию такой модели от других, имейте ввиду: моющая техника — это конструкция 2 в 1. Можно собирать мусор как влажным способом (мытье плитки, сбор разлитых жидкостей), так и сухим — по принципу обычного пылесоса.
Кроме того, моющие пылесосы подходят для очистки стекол и зеркал, а некоторые модели справляются с большими объемами пыли и мусора после ремонта. В предыдущем разделе мы перечислили особенности техники, которые тесно граничат с преимуществами. Прежде чем приступить к советам по выбору, давайте рассмотрим и недостатки.
Коротко о нюансах
Первое, что важно учесть перед тем, как выбрать моющий пылесос, — это внушительные габариты устройства. Кроме ручки и гибкого шланга, пылесос оснащен турбиной, емкостями и другими «фишками», которые увеличивают вес и размеры техники. Мощные пылесосы априори имеют большие габариты, чем обычные модели, а также сильно шумят.
Владельцам маленьких квартир непросто справляться с моющими моделями, поскольку те доставляют неудобства при уборке: только представьте, каково развернуться с такой махиной посреди заставленной комнаты!
После уборки желательно проветривание по причине остаточной влажности, которая составляет от 5 до 15%. Дело в том, что влага на некоторое время задерживается в коврах и мебельной обивке, так что приходится терпеть эту особенность и ждать. Но с чем не готовы мириться некоторые потребители — это остатки моющего средства, которые сохраняются после влажной уборки внутри текстиля.
Как выбрать моющий пылесос
Мощность всасывания. Один из наиболее главных параметров среди любых типов пылесосов.
Набор функций. Как правило, моющие пылесосы выбирают благодаря возможности убирать сухим способом и влажным одновременно.
Расход. Чем меньше расход моющего средства и воды, тем экономичнее техника. Рассчитывается показатель в литрах, затраченных в минуту.
Давление. При низком давлении разбрызгивания (бар) возможно стекание капель на очищаемой поверхности и застаивание моющего средства в насадке.
Ширина насадки. Широкая рабочая насадка позволяет быстро справляться с мытьем больших помещений, узкие насадки выручают в уборке труднодоступных мест
Комплектация. Некоторые моющие пылесосы комплектуются вспомогательными насадками, ускоряющими процесс сушки очищаемых поверхностей.
Кому нужен моющий пылесос
Итак, моющий пылесос подойдет семье, у которой:
Изучая, как выбрать моющий пылесос, запомните, что такой техникой не рекомендуется мыть ламинат и паркет: при попадании воды в царапины и швы покрытие вздувается.
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