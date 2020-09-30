Гомельский областной суд оставляет в силе решения районных судов о наказании участников массовых акций

Девятнадцать жителей Гомельской области обжаловали в областном суде административные взыскания (штрафы и арест), которыми их наказали районные суды за участие в массовых акциях.



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Как сообщили БелаПАН волонтеры, присутствовавшие на заседаниях, в подавляющем большинстве судьи областного суда оставляли в силе решения районных судов.

В частности, учительница иностранных языков из Мозыря Наталья Дручинина безрезультатно обжаловала в облсуде штраф в 810 рублей. Она была задержана вместе с мужем 10 августа на площади Ленина в районном центре. «На площади действительно были люди, но они просто стояли, не было плакатов, они ничего не выкрикивали. Мы с мужем гуляли. Он подошел к другу, и я увидела, как на них напал ОМОН. Их стали "грузить" в автозак. Я подбежала туда — забрали и меня», — заявила БелаПАН Дручинина.

Несмотря на наличие несовершеннолетних детей, она три дня после задержания провела в изоляторе временного содержания, а затем получила штраф. Мужа суд арестовал на 15 суток, но по истечении пяти суток его отпустили. «Он отбывал наказание в исправительной колонии, где сидят за уголовные преступления», — отметила жительница Мозыря.

30 сентября в суд она привезла видеозапись, из которой следует, что женщина не участвовала в акции. «Но судья Руслан Царук отклонил ходатайство о приобщении видео, хотя из него четко видно, что я не участвовала в акции», — сказала Дручинина.

Она и ее супруг подали заявления в Следственный комитет о незаконном, по их мнению, задержании. Реакции пока не последовало.