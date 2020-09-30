Левченко: Я восхищаюсь этими людьми!

Источник материала: Ежедневник

Известная баскетболистка Елена Левченко, осужденная на 15 суток за свои правдивую позицию, призналась на суде, что восхищается белорусским народом и его духом, который не сломить никакими тюрьмами.

Похоже суд, над Еленой Левченко будет иметь для властей совсем иные последствия, недели те, на которые делался расчет. Вместо страха, что посадить могут любого, суд над известной спортсменкой лишь еще больше заразил людей духом борьбы и дал дополнительных сил. Елена Левченко произнесла на суде короткую, но такую красивую и вдохновленную речь, которая никого не оставила равнодушным. Разве только судью.

«Вы знаете, я здесь немного ждала, потому что перенесли на немножко позже. Я вернулась назад в камеру, и услышала девушек на первом этаже, а может и на моем этаже, пели "Купалинку", очень красиво. Потом пели "Грай". Короче, такая атмосфера, не передать. Даже здесь, в тюрьме, у людей такой дух. Невероятно проживать, чувствовать это. Я восхищаюсь этими людьми, их позитивом, несломленностью. Какой сильный дух у белорусского народа! Я преклоняюсь перед белорусским народом, и это дает мне силы. Мне кажется, это дает силы всем нам», - сказал Елена Левченко, добавив в белорусский список еще одну героическую женщину.

Напомним, Елена Левченко была задержана 30 сентября, прямо в аэропорту. Она собиралась лететь на плановое лечение, о чем имелись все подтверждающие документы, но была задержана за участие в несанкционированном мероприятии. По всей видимости, власти специально подбирали самый чувствительный момент для задержания известной спортсменки, чтобы нанести ей наиболее сильный удар. Но девушку это не сломило, хотя суд и приговорил ее к 15 суткам ареста.