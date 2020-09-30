Коммунальщики опять пожаловались, сколько денег тратят на отмывание БЧБ-флагов









По его словам, за 7 недель на это ушло около 60 тысяч рублей.





— Факты вандализма отмечали и раньше, но не в таком большом объеме, как теперь. Недисциплинированные граждане чаще всего расписывали из баллончиков дорожные контроллеры, крепили на них наклейки. Сегодня от рук вандалов страдают еще стойки светофоров и дорожных знаков, сами знаки, дорожное ограждение и разметка. Больше всего таких случаев отмечаем во Фрунзенском и Заводском районах. Сообщения о фактах вандализма поступают от сотрудников коммунальных и дорожных служб, ГАИ и обычных граждан. Устраняют недостатки ежедневно в среднем три бригады. Объем работы большой, если учесть, что на балансе предприятия числится около 800 светофорных объектов, порядка 80 тыс. дорожных знаков и 85 тыс. погонных метров дорожного ограждения.





В середине сентября начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь заявил, что ущерб для Минска с начала несанкционированных акций составил более 750 тысяч рублей. Эта сумма включает расходы на «устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах».





— С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч рублей. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч рублей. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч рублей.





Ежедневно приходится устранять около 100 кв. м надписей. «Но надо понимать, что в этом случае надо закрашивать полностью фасад, то есть сумма увеличивается, расход краски возрастает. А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять. Кроме того, после выходных в 1,5 раза увеличивается объем уборки и вывоза мусора… Нагрузка на работников коммунальных служб выросла в 1,5 раза. Люди в том числе работают по ночам.