ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нельзя дальше работать на эту систему»: Доцент БГУ уволился в знак протеста и выпустил обращение

30.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С факультета философии и социальных наук БГУ уволился известный философ, доцент Павел Барковский, который проработал в университете 15 лет, и записал видеообращение к своим коллегам.

«Нельзя дальше работать на эту систему»: Доцент БГУ уволился в знак протеста и выпустил обращение
«То, что происходит в нашей стране — тотальное насилие и ложь — не дает возможности больше разделять свои слова и дела. Нельзя оставаться хорошим преподавателем и дальше работать на эту систему, потому что тем самым ты делаешь дешевыми все свои слова. Я не готов мириться с беззаконием и насилием над мирными людьми. Не готов мириться с тем, что университет, которому я отдал столько лет жизни, давит на активных преподавателей и студентов, увольняет сотрудников по политическим мотивам, как это произошло со Светланой Волчек», — говорит Барковский.


Барковский говорит, что увольняется под «давлением собственной совести». Несколько дней назад он выходил вместе со студентами на акцию протеста.

Светлана Волчек, старший преподаватель физики БГУ, была одним из инициаторов создания университетского стачкома. Ей присудили 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а потом уволили из БГУ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С факультета философии и социальных наук БГУ уволился известный философ, доцент Павел Барковский, который проработал в университете 15 лет, и записал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководство "Беларуськалия" объявило охоту на бчб-символику: Как они будут с ней бороться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus
30.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика