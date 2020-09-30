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Руководство "Беларуськалия" объявило охоту на бчб-символику: Как они будут с ней бороться

30.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация предприятия «Беларуськалий» выпустила приказ обыскать все здания и сооружения на предмет «лент, флагов, плакатов, надписей и т.д. агитационного характера и не являющихся госсимволикой». Документ опубликовал в своем телеграм-канале стачком предприятия.

В рамках этого мероприятия планируется с 30 сентября по 2 октября осмотреть все административные, складские и производственные помещения.

Напомним, что рабочие «Беларуськалия» бастуют с середины августа, несмотря на постоянные задержания активных участников стачки. Несколько дней назад неизвестные установили бчб-флаг над 3-м рудоуправлением «Беларуськалия».
 
 
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Администрация предприятия «Беларуськалий» выпустила приказ обыскать все здания и сооружения на предмет «лент, флагов, плакатов, надписей и т.д. агитационного...
 
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