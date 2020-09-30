В рамках этого мероприятия планируется с 30 сентября по 2 октября осмотреть все административные, складские и производственные помещения.





Напомним, что рабочие «Беларуськалия» бастуют с середины августа, несмотря на постоянные задержания активных участников стачки. Несколько дней назад неизвестные установили бчб-флаг над 3-м рудоуправлением «Беларуськалия».