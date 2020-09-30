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Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

30.09.2020 21:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня богатый фонтан «Сбербанка» на Свислочи дал финальное шоу сезона. Накануне на конкурсе «Лучший строительный продукт года» его признали лучшим. Решение принимал экспертный совет, в который вошли 23 архитектора и инженера. На заключительном шоу сезона побывал наш фотограф — вот как это выглядело.

Изначально световое шоу было запланировано на 19:00, но затем его начало перенесли на час позже. После шоу в соответствии с нормами эксплуатации водный комплекс будет погружен под воду на холодную пору года.

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Фотофакт: фонтан «Сбербанка» на Свислочи сегодня дал финальное шоу сезона (видео)

Водный комплекс стал самым крупным и мощным в Беларуси, представляя собой гигантский прямоугольник длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию формируют порядка 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также создают различные эффекты вроде бегущей дорожки, веера, лилии, боковых дуг, поворотных и вращающихся струй.

Одна из фишек комплекса — водный экран. На нем, в частности, можно транслировать образовательные ролики. Фонтан «поющий»: водные струи взмывают вверх в такт музыке, а подсветка окрашивает их в разные цвета.

 
 
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Сегодня богатый фонтан «Сбербанка» на Свислочи дал финальное шоу сезона. Накануне на конкурсе «Лучший строительный продукт года» его признали лучшим. Решение...
 
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