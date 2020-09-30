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В телеграм-каналах теперь можно писать комментарии

30.09.2020 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пользователи могут комментировать записи в каналах, а также оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения.

В телеграм-каналах теперь можно писать комментарии

«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах», — говорится в сообщении Павла Дурова.

По словам сооснователя мессенджера, комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.

 
 
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Пользователи могут комментировать записи в каналах, а также оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения.
 
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