В телеграм-каналах теперь можно писать комментарии

Пользователи могут комментировать записи в каналах, а также оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения.





«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах», — говорится в сообщении Павла Дурова.

По словам сооснователя мессенджера, комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.