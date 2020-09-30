Google Pixel 4a 5G и Pixel 5 представлены официально. Цена - от 500 долларов

Источник материала: Tut.by

Google представила два смартфона с поддержкой работы в 5G-сетях — Pixel 4a и Pixel 5. Об этом сообщает GSMArena .





Pixel 4a 5G оснащается экраном на 6,2 дюйма с OLED-матрицей, процессором Snapdragon 765G, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянного хранилища. Основная камера состоит из двух модулей — 12,2 Мп и 16 Мп (ультраширокоугольный). Фронтальная камера — на 8 Мп.

Емкость встроенной батареи — 3800 мА·ч, есть поддержка 18-ваттной проводной зарядки. А еще в активе 3,5-мм порт для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели, корпус изготавливается из поликарбоната.

В США устройство будет предлагаться по цене в 500 долларов. Старт продаж намечен на 19 ноября.





Pixel 5 в продуктовой линейке стоит на ступень выше. Процессор тут такой же — Qualcomm Snapdragon 765G. Экран — на 6 дюймов, с поддержкой частоты 90 Гц. Оперативной и постоянной памяти соответственно 8 ГБ и 128 ГБ. Аккумулятор — 4080 мА·ч, есть 18-ваттная проводная зарядка. Присутствуют и технологии для беспроводной и реверсивной зарядок.

Камера повторяет таковую в Pixel 4a: 12,2 Мп + 16 Мп + 8 Мп (селфи-модуль). Сканер отпечатков расположен сзади. Кроме того, у девайса есть стереодинамики, корпус из переработанного алюминия защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Старт продаж в США намечен на 15 октября, цена — 700 долларов.

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