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БГК победил звездный ПСЖ в Лиге чемпионов

01.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестский гандбольный клуб на своей площадке победил французский «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 32:31.

БГК победил звездный ПСЖ в Лиге чемпионов

Самыми результативными у хозяев стали Никита Вайлупов, который забросил семь мячей, Марко Панич — шесть, Дмитрий Санталов — пять.

В предыдущем туре мешковцы уступили в гостях португальскому «Порту» со счетом 25:27, а в первый игровой день победили дома «Вардар» из Скопье — 24:22. 14 октября брестчане сыграют на выезде с польским «Кельце», в котором выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Для парижан это второе поражение в двух поединках. На старте они проиграли на своей арене немецкому «Фленсбургу» также с минимальной разницей — 28:29.

  • Группа «А»: «Фленсбург» — 4 очка (2 игры), «Мешков-Брест» — 4 (3), «Виве» — 2 (2), «Эльверум» — 2 (1), «Порту» — 2 (2), «Вардар» — 0 (1), «Пик» — 0 (1), ПСЖ — 0 (2).

Победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. «Финал четырех» запланирован на 12-13 июня.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестский гандбольный клуб на своей площадке победил французский «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 32:31.
 
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