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БГК победил звездный ПСЖ в Лиге чемпионов
Источник материала: Навiны
Брестский гандбольный клуб на своей площадке победил французский «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 32:31.
Самыми результативными у хозяев стали Никита Вайлупов, который забросил семь мячей, Марко Панич — шесть, Дмитрий Санталов — пять.
В предыдущем туре мешковцы уступили в гостях португальскому «Порту» со счетом 25:27, а в первый игровой день победили дома «Вардар» из Скопье — 24:22. 14 октября брестчане сыграют на выезде с польским «Кельце», в котором выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.
Для парижан это второе поражение в двух поединках. На старте они проиграли на своей арене немецкому «Фленсбургу» также с минимальной разницей — 28:29.
Победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. «Финал четырех» запланирован на 12-13 июня.
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Брестский гандбольный клуб на своей площадке победил французский «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 32:31.
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