В январе—сентябре белорусский рубль занял второе место по снижению к доллару США на территории бывшего СССР

На 25,51% (с 2,1036 до 2,6403) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—сентябре 2020 года. Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 30 сентября 2020 года.





На первом месте по итогам девяти месяцев Россия с ростом курса доллара на 28,72% (с 61,9057 до 79,6845 рубля). В первой пятерке также Украина — 19,47% (с 23,6862 до 28,2989 гривны), Грузия — 14,65% (с 2,8677 до 3,2878 лари) и Кыргызстан — 14,30% (с 69,6439 до 79,6 сома).

Далее следуют: Казахстан — 12,68% (с 381,18 до 429,51 тенге), Узбекистан — 8,56% (с 9.507,56 до 10.321,21 сума), Таджикистан — 6,63% (с 9,6872 до 10,3292 сомони) и Армения — 1,82% (с 479,70 до 488,41 драма). В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Молдове — на 1,47% (с 17,2093 до 16,9565 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 4,06% (с 0,8902 до 0,8541 евро).

За сентябрь доллар в Беларуси подешевел на 0,86%. В других странах курс либо не изменился (Азербайджан, Туркменистан), либо вырос: в Грузии — на 7,11%, России — на 6,76%, Украине — на 3,00%, Казахстане — на 2,24%, Молдове — на 2,01%, Латвии, Литве, Эстонии — на 1,98%, Кыргызстане — на 1,44%, Узбекистане — на 0,57%, Армении — на 0,25%, Таджикистане — на 0,09%.

За девять месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 3,96% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).