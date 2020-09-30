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Блогер Пальчис в ИВС на Окрестина
Источник материала: БДГ
Пропавший блогер Эдуард Пальчис сейчас находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Там он отбывает наказание в виде 30 суток административного ареста. Об этом его жена Виктория сообщила в твиттер-аккаунте.
О пропаже блогера
«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соц. сетях.
Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что «режим тишины» с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», - написала она.
Родители блогера пошли писать заявление об исчезновении. Правоохранители проверили базу, оказалось, что он на Окрестина.
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Пропавший блогер Эдуард Пальчис сейчас находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Там он отбывает наказание в виде 30 суток...
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