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Блогер Пальчис в ИВС на Окрестина

01.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пропавший блогер Эдуард Пальчис сейчас находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Там он отбывает наказание в виде 30 суток административного ареста. Об этом его жена Виктория сообщила в твиттер-аккаунте.

О пропаже блогера стало известно во вторник после ее заявления. Виктория отметила, что Эдуард должен быть покинуть страну и выйти с ней на связь, но пропал.

«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соц. сетях.

Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что «режим тишины» с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», - написала она.

Родители блогера пошли писать заявление об исчезновении. Правоохранители проверили базу, оказалось, что он на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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Пропавший блогер Эдуард Пальчис сейчас находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Там он отбывает наказание в виде 30 суток...
 
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