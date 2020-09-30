На саммите ЕС будет поднят вопрос персональных санкций в отношении Александра Лукашенко

Окончательное решение касательно введения в отношении Александра Лукашенко персональных санкций может быть принято на саммите ЕС.

У руководств стран-членов Евросоюза по-прежнему нет единого мнения в отношении предложения о введении персональных санкций. Ранее в ЕС говорили, что не вводят такие санкции против Александра Лукашенко исходя из желания оставить возможность для переговорного маневра.

По словам источников в ведомстве федерального канцлера Германии, персональные санкции станут одной из тем, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите ЕС, однако точной информации об этом пока нет.

Напомним, что накануне Канада и Великобритания ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.