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На саммите ЕС будет поднят вопрос персональных санкций в отношении Александра Лукашенко
Источник материала: БДГ
Окончательное решение касательно введения в отношении Александра Лукашенко персональных санкций может быть принято на саммите ЕС.
У руководств стран-членов Евросоюза по-прежнему нет единого мнения в отношении предложения о введении персональных санкций. Ранее в ЕС говорили, что не вводят такие санкции против Александра Лукашенко исходя из желания оставить возможность для переговорного маневра.
По словам источников в ведомстве федерального канцлера Германии, персональные санкции станут одной из тем, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите ЕС, однако точной информации об этом пока нет.
Напомним, что накануне Канада и Великобритания
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Окончательное решение касательно введения в отношении Александра Лукашенко персональных санкций может быть принято на саммите ЕС.
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