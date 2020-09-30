Португальцы уверяют, что придумали нейтрализующую COVID маску

Источник материала: Sputnik Беларусь

Португальцы заявляют, что разработали защитную маску, которая способна нейтрализовать вирус COVID.

"Разница между этой маской и обычными масками заключается в ее способности удерживать частицы", – рассказал разработчик Фернандо Ферейра.

Стоит такая маска значительно дороже традиционных средств индивидуальной защиты. Двенадцать долларов за штуку! Состоит она из трех слоев. В среднем слое находится фильтр, который выдерживает до пятидесяти стирок.

Португальцы очень ответственно подходят к ношению масок в пандемию. Согласно опросу, около 90% жителей страны надевают маску всякий раз, как выходят из дома, пишет The Portugal News .

Да, штрафы за отказ носить маску здесь вводились немалые. От 120 до 350 евро можно было заплатить за отказ надеть ее в общественном транспорте, vc.ru.

В сентябре власти ввели дополнительные ограничения. Запретили собираться компаниями более десяти человек, ввели запрет на продажу спиртных напитков в магазинах после 20.00 и ряд других. Рестораны не смогут работать после 01.00, а последний заказ могут принять в 00.00.

Кажется, население этой страны настолько ответственное, что ковид-диссидентам там делать пока нечего.