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Португальцы уверяют, что придумали нейтрализующую COVID маску
01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Португальцы заявляют, что разработали защитную маску, которая способна нейтрализовать вирус COVID.
"Разница между этой маской и обычными масками заключается в ее способности удерживать частицы", – рассказал разработчик Фернандо Ферейра.
Стоит такая маска значительно дороже традиционных средств индивидуальной защиты. Двенадцать долларов за штуку! Состоит она из трех слоев. В среднем слое находится фильтр, который выдерживает до пятидесяти стирок.
Португальцы очень ответственно подходят к ношению масок в пандемию. Согласно опросу, около 90% жителей страны надевают маску всякий раз, как выходят из дома, пишет
Да, штрафы за отказ носить маску здесь вводились немалые. От 120 до 350 евро можно было
В сентябре власти ввели дополнительные ограничения. Запретили собираться компаниями более десяти человек, ввели запрет на продажу спиртных напитков в магазинах после 20.00 и ряд других. Рестораны не смогут работать после 01.00, а последний заказ могут принять в 00.00.
Кажется, население этой страны настолько ответственное, что ковид-диссидентам там делать пока нечего.
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Португальцы показали ответственное поведение в пандемию. Согласно опросу, до 90% жителей надевают маски всякий раз, как выходят из дома.
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