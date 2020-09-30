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Португальцы уверяют, что придумали нейтрализующую COVID маску

01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Португальцы заявляют, что разработали защитную маску, которая способна нейтрализовать вирус COVID.

"Разница между этой маской и обычными масками заключается в ее способности удерживать частицы", – рассказал разработчик Фернандо Ферейра.

© RUPTLY.
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Стоит такая маска значительно дороже традиционных средств индивидуальной защиты. Двенадцать долларов за штуку! Состоит она из трех слоев. В среднем слое находится фильтр, который выдерживает до пятидесяти стирок.

Португальцы очень ответственно подходят к ношению масок в пандемию. Согласно опросу, около 90% жителей страны надевают маску всякий раз, как выходят из дома, пишет The Portugal News.

Да, штрафы за отказ носить маску здесь вводились немалые. От 120 до 350 евро можно было заплатить за отказ надеть ее в общественном транспорте, vc.ru.

В сентябре власти ввели дополнительные ограничения. Запретили собираться компаниями более десяти человек, ввели запрет на продажу спиртных напитков в магазинах после 20.00 и ряд других. Рестораны не смогут работать после 01.00, а последний заказ могут принять в 00.00.

Кажется, население этой страны настолько ответственное, что ковид-диссидентам там делать пока нечего.

 
 
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Португальцы показали ответственное поведение в пандемию. Согласно опросу, до 90% жителей надевают маски всякий раз, как выходят из дома.
 
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