Снимите это немедленно! Новый наряд Миддлтон раскритиковали в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон разочаровала поклонников: герцогиня вышла в свет в неактуальном наряде, который фанаты сравнили с одеждой "пожилой предводительницы скаутов".

На днях Миддлтон побывала на встрече с лондонскими скаутами. Жена страшего внука Елизаветы II хорошо провела время на природе, поиграла в различные игры с маленькими скаутами и пожарила маршмэллоу на костре.

Ответственная Миддлтон тщательно подготовилась к встрече, не подозревая о том, что все ее старания пройдут даром: новый наряд герцогини раскритиковали в сети.

Миддлтон вышла в свет в повседневном образе: джинсах-скинни от Mussimo Dutti, черных ботинках Chloe и кожаном жилете, дополнив образ трехцветным галстуком.

Поклонники не оценили старания, назвав образ старомодным, мужеподобным и скучным.

"Кейт, надень каблуки и платье"; "Выглядит как престарелая предводительница скаутов"; "Этот галстук - ошибка"; "Сними это немедленно", - написали подписчики.

А вот осенний образ Меган Маркл произвел фурор в сети, хотя был вдохновлен прошлыми образами Миддлтон.

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