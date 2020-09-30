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Снимите это немедленно! Новый наряд Миддлтон раскритиковали в сети
01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон разочаровала поклонников: герцогиня вышла в свет в неактуальном наряде, который фанаты сравнили с одеждой "пожилой предводительницы скаутов".
© AP / Victoria Jones
На днях Миддлтон побывала на встрече с лондонскими скаутами. Жена страшего внука Елизаветы II хорошо провела время на природе, поиграла в различные игры с маленькими скаутами и пожарила маршмэллоу на костре.
Ответственная Миддлтон тщательно подготовилась к встрече, не подозревая о том, что все ее старания пройдут даром: новый наряд герцогини раскритиковали в сети.
Миддлтон вышла в свет в повседневном образе: джинсах-скинни от Mussimo Dutti, черных ботинках Chloe и кожаном жилете, дополнив образ трехцветным галстуком.
Поклонники не оценили старания, назвав образ старомодным, мужеподобным и скучным.
"Кейт, надень каблуки и платье"; "Выглядит как престарелая предводительница скаутов"; "Этот галстук - ошибка"; "Сними это немедленно", - написали подписчики.
А вот осенний образ Меган Маркл
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На этот раз поклонники не оценили стильные старания герцогини: что же не так с одеждой любимицы королевы?
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