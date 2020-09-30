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В Гомельском районе взорвали аварийный мост – видео

01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Аварийный мост на 427-м километре трассы М8 специалисты республиканского отряда специального назначения МЧС демонтировали быстрым и эффективным способом, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе профильного ведомства.

© Photo : МЧС Беларуси
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Мост построен более 30 лет назад, аварийный участок протяженностью 559 метров был закрыт в 2018 году. В прошлом году параллельно старой железобетонной конструкции построили новую, благодаря чему было возобновлено сообщение по части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) – ВитебскГомель – граница Украины ("Новая Гута").

Новый мост, на котором на несколько часов перекрыли движение, не пострадал. На первом этапе взрывотехники использовали более 250 килограммов тротила. В ближайшие дни аналогичным образом демонтируют оставшиеся железобетонные конструкции.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Автомобильный мост через реку Сож демонтировали с помощью контролируемого подрыва. На все про все понадобилось более 250 кг тротила. Смотрите на видео, как это было.
 
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