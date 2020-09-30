В Гомельском районе взорвали аварийный мост – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Аварийный мост на 427-м километре трассы М8 специалисты республиканского отряда специального назначения МЧС демонтировали быстрым и эффективным способом, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе профильного ведомства.

Мост построен более 30 лет назад, аварийный участок протяженностью 559 метров был закрыт в 2018 году. В прошлом году параллельно старой железобетонной конструкции построили новую, благодаря чему было возобновлено сообщение по части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины ("Новая Гута").

Новый мост, на котором на несколько часов перекрыли движение, не пострадал. На первом этапе взрывотехники использовали более 250 килограммов тротила. В ближайшие дни аналогичным образом демонтируют оставшиеся железобетонные конструкции.