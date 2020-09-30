В Беларуси усовершенствовали законодательство в сфере оборота оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Законодательство в сфере стандартизации и оборота оружия усовершенствовано в Беларуси.

В среду президент страны Александр Лукашенко подписал указ №355, данный документ приводит в соответствие с законами "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", "О нормативных правовых актах" и "О техническом нормировании и стандартизации" ряд ранее изданных нормативных правовых актов главы государства, сообщили в пресс-службе президента.

В частности, в документе определена номенклатура служебного и гражданского оружия и боеприпасов, изделий, по конструкции схожих с оружием, утверждено положение о сертификации.

Еще одно новшество – отменяется ведение Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов. Это сделано в связи с тем, что данные об оружии и боеприпасах, которые вносят в сертификаты соответствия, включают в реестр Национальной системы подтверждения соответствия, что позволяет использовать их заинтересованным органом.