Анастасия Гурина: Аккумуляторный завод в Беларуси – это граната в руках обезьяны

Источник материала: Ежедневник

Производства, требующие строгого экологического контроля, в стране, где пока «не до законов», – это еще страшнее, чем думали протестующие во время первых акций.

Недавно власти брестского региона решили, что обещанного президентом референдума не будет. А аккумуляторный завод – будет.

Местных жителей тревожит, что производство аккумуляторов, если оно работает с некоторыми отклонениями от регламента или его система очистки не совершенна, может поставлять в атмосферу свинец. Этот металл является сильнейшим нейротоксином, пагубно влияющим на здоровье даже в очень малых дозах. У брестчан есть сомнения, насколько строго будут соблюдаться экологические нормативы.

Когда «все куплено»

В прочем, несколько лет назад, когда только начинались первые акции, у строителей завода были и сторонники. Они считали предприятие благом для города, потому что оно даст рабочие места, поможет заместить на рынке импортные аккумуляторы. Да и к тому же, в европейских странах такие заводы работают – и все нормально.

Однако теперь очевидно, что приводить в пример правовые государства не совсем корректно. Лучше вспомним случай, произошедший в нашей союзной стране, России, в мае нынешнего года. На металлургическом предприятии «Норникель» разразилась эпичная катастрофа, по масштабам превосходящая все, что до сих пор видел Крайний Север: в окружающую среду разлилось порядка 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Государственные службы, в том числе МЧС, узнали о случившемся лишь через два дня.

Позже журналистские расследования помогли выяснить, что предприятие «покупало» экологические экспертизы. Более того, представители местных органов власти и депутаты – все были ставленниками «Норникеля» и действовали в его интересах. На предприятии процветала коррупция и откаты.

Все равны, но некоторые равнее

Александр Лукашенко не раз давал понять, что возможность для частного бизнеса работать в Беларуси будет зависеть в первую очередь от политической лояльности. В лояльности новых владельцев аккумуляторного завода сомневаться не приходится. После того, как арестовали бизнесмена Виктора Лемешевского, завод перешел в руки к людям, приближенным к властной верхушке. Это Сергей Каганович, бывший участник хоккейной команды президента, и Дмитрий Басков, гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер президентской команды.

Могут ли возникнуть трудности с прохождением экологической экспертизы у предприятия с такими собственниками, гадать не будем. Однако в стране, где фальсификация реальности достигла высшего уровня, сомнения выглядят оправданными.

Не верю!

Власти города пытаются успокоить сомневающихся заверениями, что существуют несколько ступеней контроля. Так, по их словам, если вдруг выбросы свинца в атмосферу начнут превышать норму, то завод сразу остановят. Вот только если контролировать уровень загрязнения будут государственные органы, то им никто не поверит. Обещание губернатора в случае чего остановить завод тоже не сильно убеждает, учитывая судьбу обещания провести референдум.

Есть еще третий уровень контроля – медицинский. Вдруг подскочит статистика по заболеваниям, связанным, прямо или косвенно, со свинцом в атмосфере – вот тогда-то мы и узнаем правду! Не узнаем: история с Covid-19 дала нам ясно понять, что бывает с медицинской статистикой, когда она расходится с избранным политическим курсом. К примеру, сейчас статистику по смертности просто решили не публиковать. Прямо как с бюллетенями на избирательных участках, которые просто решили не вывешивать.

Ну вы же все понимаете…

Люди, пережившие эпидемию, президентские выборы и расправу над несогласными в Беларуси имеют право не доверять любой бумажке с печатью государственного органа и любому слову, произнесенному человеком в пиджаке и с галстуком.

Именно поэтому завод нельзя запускать до тех пор, пока в Беларусь не вернется верховенство права и бумажки с печатью будут означать нечто большее, чем что кто-то с кем-то хорошо договорился.