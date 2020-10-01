Вкусно и просто. Кабачковые хлебцы с сыром

Ингредиенты

Кабачки 800 г Яйца 2 шт. Соль, перец по вкусу Чеснок 2 зубчика Мука 100 г Сыр 150 г Зелень по вкусу

Кабачки натираем на крупной терке, солим и отставляем на десять минут, чтобы пустили сок. Затем тщательно отжимаем их и сливаем сок. К кабачкам добавляем яйца, чеснок, рубленую зелень, молотый перец и перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем.

Противень или форму застилаем пергаментной бумагой и перекладываем туда кабачковую массу. Запекаем при температуре 200 градусов 20–30 минут. Затем посыпаем кабачковый корж тертым сыром и ставим в духовку на 5–7 минут. Готовый корж посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!