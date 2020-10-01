ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Кабачковые хлебцы с сыром

01.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Кабачковые хлебцы с сыром

Фото: www.liveinternet.ru

Ингредиенты

Кабачки 800 г
Яйца 2 шт.
Соль, перец по вкусу
Чеснок 2 зубчика
Мука 100 г
Сыр 150 г
Зелень по вкусу

Кабачки натираем на крупной терке, солим и отставляем на десять минут, чтобы пустили сок. Затем тщательно отжимаем их и сливаем сок. К кабачкам добавляем яйца, чеснок, рубленую зелень, молотый перец и перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем.

Противень или форму застилаем пергаментной бумагой и перекладываем туда кабачковую массу. Запекаем при температуре 200 градусов 20–30 минут. Затем посыпаем кабачковый корж тертым сыром и ставим в духовку на 5–7 минут. Готовый корж посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порадуйте своих близких и приготовьте прекрасное, легкое в приготовлении блюдо, которое может послужить закуской или гарниром к мясным блюдам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Гурина: Аккумуляторный завод в Беларуси – это граната в руках обезьяны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика