Вкусно и просто. Кабачковые хлебцы с сыром

Ингредиенты
|Кабачки
|800 г
|Яйца
|2 шт.
|Соль, перец
|по вкусу
|Чеснок
|2 зубчика
|Мука
|100 г
|Сыр
|150 г
|Зелень
|по вкусу
Кабачки натираем на крупной терке, солим и отставляем на десять минут, чтобы пустили сок. Затем тщательно отжимаем их и сливаем сок. К кабачкам добавляем яйца, чеснок, рубленую зелень, молотый перец и перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем.
Противень или форму застилаем пергаментной бумагой и перекладываем туда кабачковую массу. Запекаем при температуре 200 градусов 20–30 минут. Затем посыпаем кабачковый корж тертым сыром и ставим в духовку на 5–7 минут. Готовый корж посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!