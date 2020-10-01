В Беларуси ввели услугу дневного присмотра за пожилыми людьми

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появился новый вид социальной помощи для пожилых людей. Это услуга дневного присмотра. Такую поправку внесли в закон о социальной помощи населению.

В территориальных центрах соцобслуживания днем смогут находиться пенсионеры, которые нуждаются в уходе. Там обеспечат должное внимание и окажут медицинскую помощь. Услуга абсолютно бесплатная.

«Многие пожилые люди проживают в своих семьях. Родные и близкие хотели бы, чтобы они и дальше проживали в семье. Но в то же время встает вопрос о том, чтобы, когда дети находятся на работе, их родители не оставались одни», – отметил заместитель министра труда и соцзащиты Республики Беларусь Александр Румак.

Также в Министерстве труда пересмотрели нормы оказания социальных услуг. Появился индивидуальный подход. Объем помощи теперь зависит от потребностей конкретного человека.