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В Беларуси ввели услугу дневного присмотра за пожилыми людьми

01.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появился новый вид социальной помощи для пожилых людей. Это услуга дневного присмотра. Такую поправку внесли в закон о социальной помощи населению.

В территориальных центрах соцобслуживания днем смогут находиться пенсионеры, которые нуждаются в уходе. Там обеспечат должное внимание и окажут медицинскую помощь. Услуга абсолютно бесплатная.

«Многие пожилые люди проживают в своих семьях. Родные и близкие хотели бы, чтобы они и дальше проживали в семье. Но в то же время встает вопрос о том, чтобы, когда дети находятся на работе, их родители не оставались одни», – отметил заместитель министра труда и соцзащиты Республики Беларусь Александр Румак.

Также в Министерстве труда пересмотрели нормы оказания социальных услуг. Появился индивидуальный подход. Объем помощи теперь зависит от потребностей конкретного человека.



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Такую поправку внесли в закон о социальной помощи населению.
 
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