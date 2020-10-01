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В Беларуси ввели услугу дневного присмотра за пожилыми людьми
01.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появился новый вид социальной помощи для пожилых людей. Это услуга дневного присмотра. Такую поправку внесли в закон о социальной помощи населению.
В территориальных центрах соцобслуживания днем смогут находиться пенсионеры, которые нуждаются в уходе. Там обеспечат должное внимание и окажут медицинскую помощь. Услуга абсолютно бесплатная.
«Многие пожилые люди проживают в своих семьях. Родные и близкие хотели бы, чтобы они и дальше проживали в семье. Но в то же время встает вопрос о том, чтобы, когда дети находятся на работе, их родители не оставались одни», – отметил заместитель министра труда и соцзащиты Республики Беларусь Александр Румак.
Также в Министерстве труда пересмотрели нормы оказания социальных услуг. Появился индивидуальный подход. Объем помощи теперь зависит от потребностей конкретного человека.
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Такую поправку внесли в закон о социальной помощи населению.
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