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Тест на знание фильмов. Вы вспомните детали известных кадров?
Источник материала: Tut.by
Уверены, что такие знаковые в мировом кинематографе фильмы, как «Матрица», «Леон» и «Титаник» вы смотрели. И почти уверены, что вы неплохо помните их сюжет. Но вот как обстоят дела с деталями? Проверим вашу память по нескольким кадрам.
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Пройдут на 10 из 10 только самые внимательные! Ну и те, кто при этом смотрел все эти фильмы, конечно.
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