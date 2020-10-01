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Тест на знание фильмов. Вы вспомните детали известных кадров?

01.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уверены, что такие знаковые в мировом кинематографе фильмы, как «Матрица», «Леон» и «Титаник» вы смотрели. И почти уверены, что вы неплохо помните их сюжет. Но вот как обстоят дела с деталями? Проверим вашу память по нескольким кадрам.

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Пройдут на 10 из 10 только самые внимательные! Ну и те, кто при этом смотрел все эти фильмы, конечно.
 
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