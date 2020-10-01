Тест на знание фильмов. Вы вспомните детали известных кадров?

Источник материала: Tut.by

Уверены, что такие знаковые в мировом кинематографе фильмы, как «Матрица», «Леон» и «Титаник» вы смотрели. И почти уверены, что вы неплохо помните их сюжет. Но вот как обстоят дела с деталями? Проверим вашу память по нескольким кадрам.