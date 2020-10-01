«Есть и свидетели и видео». Милиционер наехала на пешехода во дворе, но ее вину не доказали

Источник материала: Tut.by

«Не доказали вину водителя при куче свидетелях и видео…», — рассказывает минчанин Александр про ответ из ОГАИ Первомайского района столицы, который разбирался в наезде на него автомобиля под управлением девушки-милиционера. В правоохранительных органах напомнили об ответственности за препятствие движению транспорта.

Александр живет в многоэтажке на улице Курсанта Гвишиани. Здесь после выборов президента местные жители вывешивали бело-красно-белый флаг на уровне верхних этажей 6 и 8 домов. И вот в воскресенье, 6 сентября, во двор приехали сотрудники МЧС с вышкой — снимать флаг.

— Около девяти-десяти вечера я вышел во двор выбросить мусор, а там как раз вышка снимала флаг. Стояла толпа соседей, человек тридцать, я тоже остался с ними, — вспоминает Александр.

Кроме МСЧ во дворе были милиционеры, приехала гражданская машина, в которой тоже были три сотрудника милиции, за рулем женщина в форме. К двум милиционерам обратились местные: просили принять заявление о том, что у них похитили флаг.



Эта девушка была за рулем авто, в котором приехали милиционеры

— Милиция принимать заявление не хотела, говорили, обращайтесь в РУВД. А люди их не отпускали — обступили автомобиль, на котором они приехали.

Сотрудники сели в машину и двинулись вперед. Александр этого не видел — стоял к машине боком, но зато услышал звук двигателя.

— Я даже повернуться не успел — уже сижу на капоте, а нога попала под колесо. Благо, повреждений я не получил. А водитель после этого попыталась уехать дальше — не пустили люди, окружили авто, кричали.

Жильцы домов вызвали на место происшествия ГАИ. Через минут пять во двор приехал бусик с силовиками, но никого не задерживали и вскоре уехали.

— Эти три милиционера закрылись в салоне, водитель надела на себя маску, хотя до этого была без нее.

Приехавшие сотрудники ГАИ опросили свидетелей, составили протокол. Причем Александр отметил, что когда он подписывал документ, в нем не было сведений о второй стороне. Поэтому он до сих пор не знает, из какого подразделения была водитель, как ее фамилия и так далее.

— Гаишники предложили мне проехать на медосвидетельствование — я отказался. Тогда они сказали, что повезут туда девушку-водителя. Она пересела на пассажирское сиденье и они уехали из двора.





Разбирательство по факту наезда прошло быстро, уже 19 сентября Александр получил ответ из ГАИ Первомайского района. В нем сообщалось, что дело об административном правонарушении прекращено в связи с недоказанностью виновности лица, в отношении которого велся процесс.

— Столько было свидетелей, видеозапись на камеру мобильного телефона, а вину не доказали! Жалобу подавать я не буду — понимаю, что это не поможет, ведь людей сколько покалеченных и нет никакого решения по этим делам.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГУВД Минска, по факту происшествия была проведена проверка. Решение ГАИ принято законно, исходя из материалов дела.

— Одновременно информируем пешеходов, что несмотря на то, что в жилой зоне вы имеете преимущество, это не означает, что вы можете препятствовать движению транспорта. Сознательное препятствование движению транспорта расценивается как блокирование проезжей части, за что, в свою очередь предусмотрена ответственность, — отметили в пресс-службе ГУВД.