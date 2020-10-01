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Азербайджан закрыл 420 школ из-за эскалации в Нагорном Карабахе

01.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что правительство закрыло 420 школ, которые находятся вблизи Нагорного Карабаха.

Азербайджан закрыл 420 школ из-за эскалации в Нагорном Карабахе
Фото: zerkalo.az

«Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от местоположения», — цитирет министра местное издание «Зеркало».

Бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставило Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян. За шесть лет войны погибло более 30 тысяч человек.

 
 
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Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что правительство закрыло 420 школ, которые находятся вблизи Нагорного Карабаха.
 
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