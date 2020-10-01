Из-за участия в забастовке увольняют слесаря-ремонтника, который 20 лет отработал на БМЗ

Полтора месяца назад, 17 августа, работники Белорусского металлургического завода заявили о забастовке и приостановили работу всех трех доменных печей. Таким образом они высказывали протест против несправедливых выборов и насилия со стороны силовиков.





К работникам выходила администрация. В частности, заместитель генерального директора Николай Анелькин обещал, что никого за забастовку наказывать не будут. Однако в сентябре на заводе вышло распоряжение о полном лишении стимулирующих выплат 12 человек, которые участвовали в попытке забастовки.

Милиция расценила собрание с руководством завода как несанкционированное массовое мероприятие и составила протоколы. В частности, уже как минимум два работника завода — Виталий Савельев и Сергей Куроленя — арестованы на 12 суток.

29 сентября слесарь-ремонтник Савельев получил уведомление, что с ним не будет продлен трудовой договор с 4 ноября. Рабочий сообщил БелаПАН, что на заводе трудится 20 лет, благодаря ему на предприятии внедрили рационализаторское предложение, которое помогло сэкономить значительные деньги. «На завод меня взяла комиссия из двадцати человек. Меня принимали, потому что мой отчим погиб на этом заводе. Я двадцать лет тут работаю, а сейчас такое… И никто не хочет меня слушать. Я с 2015-го по 2019 год бегал за руководством с рационализаторским предложением. Мне должны были доплатить за него, но вышла в итоге смешная сумма…» — сказал слесарь.

Савельев не состоит в провластном профсоюзе и надеется на правовую помощь независимого профсоюза.