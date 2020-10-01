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Только два банка могут выдать сейчас кредит на покупку машины. И вот их условия

01.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приобрести автомобиль можно двумя способами: подождать и накопить самостоятельно или взять на него кредит прямо сейчас. В то время как банки продолжают приостанавливать кредитные программы, FINANCE.TUT.BY изучил доступные автокредиты на данный момент.


Фото: Павел Мурашко

Кредиты на покупку нового автомобиля

Взять кредит на новый автомобиль можно в двух банках: Банке ВТБ и Белгазпромбанке.

Банк, кредит

Срок; ставка (изменение с августа); сумма кредита

Обеспечение; страхование; справка о доходах

Банк ВТБ,
Авто без залога

13−60 месяцев; 22,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 26,9% (+3 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN

неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах

Белгазпромбанк,
Автомобиль от дилера (у автосалонов — партнеров)

5 лет; 29,9%; в пределах платежеспособности, но не более 50% стоимости авто

залог авто; страхование по требованию дилера; справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит

Срок; ставка (изменение с августа); сумма кредита

Обеспечение; страхование; справка о доходах

Банк ВТБ,
Авто без залога

13−60 месяцев; 22,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 26,9% (+3 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN

неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах

Белгазпромбанк,
Автомобиль от дилера (у автосалонов — партнеров)

5 лет; 29,9%; в пределах платежеспособности, но не более 50% стоимости авто

залог авто; страхование по требованию дилера; справка о доходах за 3 месяца
  • Для сравнения: еще в конце июля автокредиты выдавали в семи банках страны. Временно приостановили кредитование Идея Банк, Технобанк, Франсабанк, Цептер Банк, Белинвестбанк и Приорбанк.
  • Процентные ставки по кредитам на новый автомобиль находятся в пределах 22,9−29,9%. За два месяца они подорожали на 3 процентных пунктов.
  • В Банке ВТБ для получения кредита не нужно дополнительное обеспечение и страхование автомобиля. При этом максимальная сумма кредита- 25 тысяч рублей.
  • В Белгазпромбанке можно взять кредит на покупку авто только в автосалонах-партнерах. Среди партнеров банка автосалоны Nissan, Renault, Volkswagen, Hyundai и еще не менее 15 других. Важное условие — для покупки авто в кредит необходимо накопить не менее 50% от его стоимости. Страхование автомобиля по системе полное АВТО КАСКО со стороны банка не является обязательным, однако может быть среди требований автодилера. Эту информацию стоит уточнять в выбранном салоне.

Кредиты на покупку подержанного автомобиля

Что касается кредитов на б/у авто, то ситуация на рынке аналогичная. Если вы приобретаете не новый автомобиль, то за кредитом можно обращаться в те же Банк ВТБ и Белгазпромбанк. Условия по ним будут такие же, как и при покупке нового автомобиля.

Сколько платить по кредиту на машину, если взять 15 тысяч рублей на 5 лет

Посчитаем, во сколько обойдутся автокредиты в двух банках при сумме 15 тысяч рублей на срок 5 лет.

В Банке ВТБ платеж будет равен 410 рублям первые три месяца, далее — 478 рублей. Переплата за 5 лет составит 12 286 рубля. Чтобы банк одобрил кредит доход за вычетом обязательных платежей должен быть примерно 1600 рублей.

Для расчета кредитоспособности и платежей по кредитам Белгазпромбанка необходимо обратиться к выбранному автодилеру. Условия могут различаться.

 
 
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