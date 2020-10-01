Только два банка могут выдать сейчас кредит на покупку машины. И вот их условия

Приобрести автомобиль можно двумя способами: подождать и накопить самостоятельно или взять на него кредит прямо сейчас. В то время как банки продолжают приостанавливать кредитные программы, FINANCE.TUT.BY изучил доступные автокредиты на данный момент.
Процентные ставки по кредитам на новый автомобиль находятся в пределах 22,9−29,9%. За два месяца они подорожали на 3 процентных пунктов.
В Банке ВТБ для получения кредита не нужно дополнительное обеспечение и страхование автомобиля. При этом максимальная сумма кредита- 25 тысяч рублей.
В Белгазпромбанке можно взять кредит на покупку авто только в автосалонах-партнерах. Среди партнеров банка автосалоны Nissan, Renault, Volkswagen, Hyundai и еще не менее 15 других. Важное условие — для покупки авто в кредит необходимо накопить не менее 50% от его стоимости. Страхование автомобиля по системе полное АВТО КАСКО со стороны банка не является обязательным, однако может быть среди требований автодилера. Эту информацию стоит уточнять в выбранном салоне.
Кредиты на покупку подержанного автомобиля
Что касается кредитов на б/у авто, то ситуация на рынке аналогичная. Если вы приобретаете не новый автомобиль, то за кредитом можно обращаться в те же Банк ВТБ и Белгазпромбанк. Условия по ним будут такие же, как и при покупке нового автомобиля.
По подержанным авто Белгазпромбанк имеет партнёрские соглашения с дилерами Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Haval, Hyundai и некоторыми другими. Отметим, что вариантов по б/у авто примерно в два раза меньше. Ещё одно условие: автомобиль должен быть не старше 12 лет.
Сколько платить по кредиту на машину, если взять 15 тысяч рублей на 5 лет
Посчитаем, во сколько обойдутся автокредиты в двух банках при сумме 15 тысяч рублей на срок 5 лет.
В Банке ВТБ платеж будет равен 410 рублям первые три месяца, далее — 478 рублей. Переплата за 5 лет составит 12 286 рубля. Чтобы банк одобрил кредит доход за вычетом обязательных платежей должен быть примерно 1600 рублей.
Для расчета кредитоспособности и платежей по кредитам Белгазпромбанка необходимо обратиться к выбранному автодилеру. Условия могут различаться.