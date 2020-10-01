20 режимов стирки хватит? А какой привод лучше? Большой ликбез по стиральным машинам

Источник материала: Onliner Модели бытовой техники кажутся предельно схожими, только цены сильно различаются — и на это есть важные причины, которые сразу и не очевидны. Как выбрать подходящую стиральную машину, не переплатив за избыточные функции и не поддавшись на предложение неликвида от советчика-продавца? Onliner составил большой гайд по стиральным машинам вместе с мастером по ремонту Дмитрием. Независимый специалист каждый день на протяжении вот уже трех лет выезжает на ремонт «стиралок» и насмотрелся как на итоги неправильной эксплуатации, так и на конструктивные особенности моделей что популярных, что экзотических брендов.

Тип привода

Это основное отличие стиральных машин друг от друга. Существует два типа привода: прямой (пионером здесь стала LG) и ременной. Главная особенность прямого привода — двигатель расположен прямо на баке (на задней его части). Это позволяет обойтись без ремня, который передает мощность от двигателя непосредственно на шкив барабана. Однако в подавляющем большинстве моделей используется ремень. Такая схема, к слову, менее затратна при ремонте, к тому же встречается она значительно чаще.

Тип двигателя

Их аж три. Сейчас чаще других встречается коллекторный двигатель. В конструкции здесь используются угольные щетки, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Такой двигатель довольно дешев и прост в ремонте — отсюда и его широкая распространенность. Использоваться он может только на машинах с ременным приводом.

Инверторный двигатель — единственный, который работает в связке с прямым приводом. Соответственно, на всех «прямых» машинах будет именно инверторный мотор. Но он же встречается и на некоторых моделях с ременных приводом. Главная особенность — нет угольных щеток, которые со временем нужно менять. Такие двигатели держат более высокие обороты при отжиме, а подвижных деталей в них меньше, что должно положительно влиять на срок службы.

Ранее был популярен асинхронный двигатель, но в наше время это уже довольно редкий тип мотора. Отчасти он похож на коллекторный, однако здесь не используются угольные щетки, а сам двигатель более громоздок и менее совершенен в технологическом плане.

Тип загрузки

Здесь стоит учитывать сугубо бытовые условия, разницы по качеству стирки и потенциальным болячкам нет. Важный момент: стиралки с вертикальной загрузкой более компактны, их удобнее использовать в старых домах, где маленькие ванны. Правда, таких моделей довольно мало: большинство производителей выпускают машины с фронтальной компоновкой.

— Часто люди ищут «фронталку», но узкую. Из-за этого у нее маленький барабан, туда что-то крупное просто не поместится. Лучше тогда уже выбирать вертикальную: пусть она будет чуть больше, зато барабан у нее крупнее, — отмечает Дмитрий. Впрочем, даже если физически барабан окажется больше, ограничение по весу белья может остаться прежним.

Количество режимов

За обилием вариантов стирки гнаться не стоит: обычно люди выбирают 3—4 оптимальных режима и при стирке выбирают только из них. Как правило, это быстрая стирка, хлопок, синтетика, деликатная.

— В принципе, сейчас у всех стиральных машин много режимов стирки. Отличаются они между собой не сильно. Например, иногда встречается «стирка спортивной обуви». Но что мешает почистить кроссовки при бережной стирке? Вполне можно обойтись и без особого режима. А вот быстрая стирка должна быть однозначно. «Быстрая» — это в районе 30 минут, не больше. Для повседневных вещей нет необходимости запускать стиральную машину на час-полтора.

Важный момент: в режиме быстрой стирки обычно допускается малый вес белья — не более 1—2 килограммов, даже если стиральная машина рассчитана на 6—7. Также при быстрой стирке нагрузка на железо достаточно интенсивная, поэтому использовать этот режим постоянно все же не стоит.





Приятные дополнения

В некоторых случаях стоит присмотреться к функциям пара и сушки, говорит мастер по ремонту.

— Пар обычно помогает людям с аллергиями. Спрашивал у клиентов — говорят, функция действительно работает. И еще можно освежить белье: если оно долго лежало, то можно не запускать полноценную стирку, а просто положить и включить пар — тогда белье становится более свежим.

Функция сушки своеобразная: кто-то, рассказывает Дмитрий, пользуется ей постоянно, а кто-то пару раз попробовал и забил. Работает система так: стоит дополнительный электронагреватель, который подает горячий воздух на идущий к барабану воздуховод. Следовательно, добавляется компонент, который со временем потребует обслуживания или замены.

— Надо учитывать, что общий цикл стирки с сушкой будет занимать много времени. Допустим, постельное белье в режиме «Хлопок» стирается около двух часов, и еще примерно столько же будет идти сушка. Зато достаете вообще сухое белье, не надо развешивать его на балконе или раскладывать сушилку в комнате.

Даже если белье осталось чуть-чуть влажным, пару часов при комнатной температуре — и оно полностью сухое. Это особенно удобно с маленькими детьми: обычно семьи постоянно что-то стирают, и быстрая сушка — как раз то, что им пригодится.

Со скоростью отжима все неоднозначно. Чем выше максимальное число оборотов, тем, естественно, белье будет суше. Но при этом и шума будет больше, да и износ вещей может происходить в ускоренном темпе при более чем 1500 оборотах в минуту. Для рядового использования с головой хватит 1000 об/мин, за показателем выше этого гнаться нет смысла. Большинство современных стиральных машин соответствуют классу отжима A (менее 45% влаги) либо B (от 45 до 54%). Что до классов экономичности, то здесь хороши все производители: нынешние машины расходуют значительно меньше воды и электричества, чем модели, выпущенные 12—15 лет назад. Счетчики уже повсюду, а тарифы ниже не становятся, поэтому здесь все просто: чем выше класс экономичности, тем лучше.

Функция защиты от протечки Дмитрию видится в ряде случаев избыточной:

— Если следить за машиной и вовремя прислушиваться, в защите от протечки особой нужды нет. Но когда привык включать стирку и уходить из дома, тогда стоит выбирать модель с защитой. Раза три встречал протечку в баке: какой-нибудь шуруп выпадает из кармана и пробивает его, также может произойти порез манжеты. Вода из машины выльется, но доливать новую воду система уже не будет, если есть защита от протечки.

Что ломается и почему

В топ поломок машин любых производителей Дмитрий выводит сливные насосы и нагревательные элементы:

— С нагревательными элементами все просто: жесткая вода приводит к образованию накипи. Также шерсть домашних питомцев облепляет ТЭН, что приводит к его перегреву. Встречал людей, которые стругали в контейнер хозяйственное мыло. Естественно, оно не растворяется при стандартных 40 градусах, образуется эдакий кисель — но это больше к образованию запахов в машинке. А сливные насосы обычно забиваются мелкими предметами: монетами, заколками, палочками от «чупа-чупса» и так далее. Когда сливной фильтр полностью засоряется, слив воды происходит дольше, тем самым сокращая работу насоса.





Первый старт после покупки должен быть с пустым барабаном.

— Ничего не загружайте, максимум насыпьте немного порошка или специального средства. Включите длинную стирку — допустим, хлопок при 90 градусах. Все механизмы за первую стирку притрутся друг к другу, и из бака уйдет техническая пыль. Такие рекомендации указывают в инструкциях, но их же обычно никто не читает.

Подобную процедуру можно проводить примерно раз в месяц. Также в инструкции к стиральной машине обычно указана информация о ее использовании.

— Часто машину перегружают, что ведет к поломкам. Особенно часто встречается такое среди людей в возрасте: «Люблю эту стиральную машину: могу в ней плед постирать». Плед, даже когда он сухой, очень тяжелый. Постирать его еще можно, но только без отжима либо включив минимальный. Иначе износ будет очень быстрым.

Проверить исправность нагревательного элемента легко: включите стирку при температуре 40 или более градусов и дотроньтесь до стекла «иллюминатора» — оно должно быть теплым (при стирке на 90 градусах — даже горячим). Только нужно убедиться, что идет именно стирка: полоскание во многих машинах и в различных режимах идет без подогрева, в холодной воде.





Средства от накипи можно использовать время от времени — примерно раз в месяц для профилактики. Но ни в коем случае нельзя мешать коктейль из лимонного сока и уксуса, что иногда используют для чистки чайников: стиральные машины на такие жидкости не особо рассчитаны. При этом, говорит Дмитрий, сам по себе ТЭН — деталь недорогая. И порой может выйти так, что его замена обойдется дешевле, чем регулярное использование средств для удаления накипи.

В целом, по словам Дмитрия, сейчас надежны все машины: и дорогие, и дешевые. А подавляющее большинство поломок происходит из-за неправильной эксплуатации: перегруз, использование неподходящих чистящих средств (вроде того же мыла). Какой бренд выбирать? Главное, уверен специалист, — искать распространенного производителя: в случае чего не будет проблем с поиском деталей. Для редких же моделей иногда приходится ждать компоненты по несколько недель.

Благодарим магазин iMarket за помощь в подготовке материала.