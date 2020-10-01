Источник материала: Onliner Глядя на данный автомобиль, никогда не догадаешься, что именно Volvo ответственна за его создание — слишком уж не похож он на характерные для компании модели. Это была вторая после P1900 попытка шведов выпустить спорткар, однако поскольку предшественник с треском провалился (шутка ли — продали всего 68 экземпляров), именно P1800 заслуживает звания первого спортивного автомобиля, выпущенного Volvo. В нашем материале собрано все, что нужно знать об этой исторической машине.

Истоки. P1900

Шведский автопроизводитель хотел создать конкурентоспособный спортивный автомобиль для американского и европейского рынков. Идея пришла в голову основателю и президенту Volvo Ассару Габриэльссону после того, как он увидел американский Chevrolet Corvette. Загоревшись идеей сделать что-то подобное, Габриэльссон обратился к калифорнийскому судостроителю Биллу Тритту, чтобы тот создал дизайн будущего P1900. Ответственным за проект назначили Эрика Куистгаарда. Многие детали для P1900 взяли от модели Volvo под названием PV444 (в том числе 70-сильный двигатель). Так или иначе, итог оказался плачевным — качество произведенных впоследствии экземпляров было настолько низким, что они чуть ли не разваливались на ходу. Проект P1900 провалился.



Ассар Габриэльссон

Volvo P1900

Но шведы не опускали руки и предприняли новую попытку создания своего собственного спорткара. Руководителем проекта стал инженер-консультант Хелмер Петтерсон, а дизайн P1800 создал его сын Пелле под надзором известного итальянского конструктора и дизайнера Пьетро Фруа. Интересно, что до недавнего времени (если точнее, до 2009 года) Volvo не признавала авторство Пелле, утверждая, что дизайн автомобиля — целиком и полностью работа итальянца. С конца 1957 по начало 1958 года были произведены первые три прототипа — P958-X1, P958-X2 и P958-X3.



Пелле Петтерсон

Пьетро Фруа

Volvo, не обладая достаточными на тот момент производственными мощностями, искала кого-то, кто смог бы взять на себя производство P1800. Изначально планировался контракт с немецкой компанией Karmann, однако в феврале 1958 года их главный клиент, Volkswagen, пригрозил разрывом всех договоров в случае начала производства шведского спорткара. Такая реакция вполне объяснима — «народный автомобиль» боялся конкуренции со своими моделями. Другие немецкие компании, такие как NSU, Drautz и Hanomag, хоть и контактировали со шведами, но также не получили контракта, поскольку Volvo опасалась несоответствия собственным стандартам качества.



В конце концов, после того как P1800 представили широкой публике на Brussels Motor Show в январе 1960 года, британская компания Jensen Motors получила контракт на производство 10 000 экземпляров шведского спорткара.



P1800

В сентябре 1960 года в Jensen произвели первый P1800 с расчетом на начало продаж в следующем году. Под капотом у первого шведского спорткара стоял 4-цилиндровый двигатель B18 объемом 1,8 литра и мощностью 100 л. с., связанный с 4-ступенчатой «механикой» М40. Начиная с 1963 года появилась коробка передач М41, ставшая более популярным вариантом по сравнению с М40. Также существуют две версии с ускоряющей передачей — D-type (1969) и J-type (1973).









P1800S

Со временем компания Jensen стала испытывать проблемы с поддержанием требуемого уровня качества, что вылилось в разрыв контракта после выпуска 6000 экземпляров P1800. После этого производство перенесли в шведский город Гетеборг. Теперь уже Volvo сама могла отвечать за выпуск своего спорткара. В связи с этим P1800 переименовали в P1800S, где «S» означало «Sweden» («Швеция»). Мощность двигателя увеличилась до 108 «лошадей» (а в 1966 году — до 115). Позже, в 1969-м, B18 заменили на В20В объемом 2 литра и мощностью 118 л. с.



P1800E

1970 год ознаменовал собой появление новой версии P1800 — с двигателем В20Е мощностью 130 л. с. и технологией впрыска топлива. В дополнение к вышеперечисленному на всех четырех колесах появились дисковые тормоза. В 1972-м была выпущена модификация, отличающаяся двигателем В20F с пониженной компрессией. Она предназначалась в основном для американского рынка.



P1800ES

Последней версией P1800 стала модель в кузове универсал, появившаяся в 1972 году. Прототипы разработали Серхио Коггиола и Пьетро Фруа, но оба дизайна посчитали слишком футуристичными. Предпочтение отдали прототипу Яна Уилсгаарда под названием Beach Car («Пляжный автомобиль»). Мощность двигателя снизилась до 125 л. с., а КПП стала 3-ступенчатым «автоматом».



Ян Уилсгаард

Volvo P1800ES

Интересно знать

За весь цикл выпуска P1800 (1961—1973) было произведено 39 407 купе и 8077 универсалов. Кабриолеты P1800 хоть никогда и не выпускались, но все же существуют. Это модифицированные заводские модели, которые контора Volvoville продала в количестве 30 экземпляров с 1964 по 1969 годы.

Известность P1800 принесло появление в популярном тогда сериале «Святой», где персонаж Роджера Мура (будущего Джеймса Бонда) ездил на таком автомобиле с номерным знаком ST1.



Экземпляр P1800 жителя Нью-Йорка по имени Ирв Гордон занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль с самым большим пробегом в истории. На 2018 год, когда Гордон умер, спорткар проехал больше 3 млн миль (5 млн км).

