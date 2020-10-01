«Боровики собираем на счет: у нас соревнование». История семьи грибников с 20-летним стажем

Источник материала: Onliner Семья Скорупичей из Жировичей — очень живые, открытые и жизнерадостные люди. В основном их жизнь проходит на природе, в общении и работе: во дворе туда-сюда бегают цыплята и утки, в сарае стоит старая лошадь, за домом уже убран огород. У всех членов семьи разные профессии: Николай работает лесником (уже 40 лет), его супруга Любовь — вахтером в школе, а дочери Мария и Татьяна — учителя. Но все они большие фанаты сбора грибов. С какой поры? Да как только ходить научились! Поговорили с семьей грибников о рекордных урожаях, любимых рецептах и о том, как они успевают постоянно ходить в лес.

«Машу даже в коляске возили с собой в лес»

— Сам бог велел. Дед у меня лесник, отец лесник, и я лесник. И все в Жировичах! Дед еще при царе работал, батька — уже в 1950-е годы, а я — с 1980-го. Я здесь весь лес знаю с малых лет. Все мужчины у меня были охотниками, я с ними тягался совсем малышом. Тогда не было такого, что на охоту можно только в субботу и воскресенье, — в любой день ходи, — начинает глава семейства. — Вообще, я выучился на техника-механика, не мог найти работу после армии. Встретил коллегу своего отца, он меня вспомнил и пригласил работать в лесное хозяйство. И я там до сегодня.

— Да, он всю неделю работает в лесу, а на выходных идет «в разведку» за грибами. Папа, ты пять дней в лесу был! — смеется дочь Мария. — Говорит, что дома сидеть не может.





— Они как пойдут с Машей, так расскажут про каждый гриб, где какой нашли, под каким деревом! — подхватывает Любовь Скорупич.

— И у нас есть свои названия мест, — добавляет Мария. — Например, «дуб и елка», «шырокая трыба» и «алімбэрак».

— Вчера тоже ходили — груздей принесли ведро, опят. Это все в крови. Дочки были маленькие — уже ходили с папой в лес, — говорит Любовь. — Таня и Маша плакали, если их не брали с собой.





По словам Николая Скорупича, впервые за грибами он пошел, как только начал ходить. Говорит, что просто был «втянут в этот лес — и все». А грибы и ягоды собирал просто по ходу — все шло само собой. Его брат, оказывается, тоже заядлый грибник. Точно гены.

— Дочушки были еще маленькие, мы с братом рано утром собираемся в лес. Туда-сюда, выходим, а они уже сидят и ждут. Когда успели собраться? Машу даже в коляске возили с собой в лес, — улыбается отец семейства. — Это надо быть фанатом сбора грибов. Я могу их не есть, но люблю собирать. Зрение у меня с возрастом село, так уже чаще хожу с Машей как носильщик, с корзиной. Но мы с ней точно знаем, где есть грибы. Нам не надо «фильтровать» лес вслепую, идем по своим местам и дорожкам.





Его супруга Любовь, не задумываясь, отвечает, нравится ли ей собирать грибы: «Обалдеваю». Правда, далеко ходить сейчас не может: поврежден сустав. Но, находясь в лесу, отдыхает.

— Она отдыхает, но ориентироваться вообще не умеет! — смеется ее муж.

— Лес зарос, уже ничего не узнаю! — с улыбкой оправдывается женщина. — Я сама с Полесья, из Столинского района. Мы больше рыбачили, чем собирали грибы.





В лес впервые она пошла с мужем — сначала за ягодами. Положат детей спать — и за земляникой.

— А когда муж впервые принес грибы, я один взяла в карман: ходила и нюхала. Как мне нравился этот запах! — вспоминает она. — Пока бежишь на луг за сеном, 17—20 штук можно было собрать, а сейчас все заросло. Сейчас совсем другие леса…

— Нормальные у меня леса! — с улыбкой возражает ее муж. — Только что мусорят в них много — болит душа, обидно до слез. Люди же должны приходить в лес как в храм.

«Боровики до сих пор собираем на счет: у нас в семье соревнование»

Сезон для семьи начинается ранней весной, когда появляются сморчки и строчки. Дальше — по мере поступления. А заканчивают порой только к Новому году, особенно в последние теплые зимы.

— В прошлом году, как только пошли грибы, я еще была на работе, был лагерь. В семь утра я села на автобус в школу, обратно вернулась в два часа, поела — и в лес. Здесь у нас близко, пару часов пробежалась, собрала корзинку — и домой. И так каждый день, — вспоминает Мария. — Просто отдыхаю. Даже не передать словами, какой внутри восторг, когда увидишь гриб. Второй раз такого не будет: отвернусь, посмотрю на него — уже не то. У меня во «ВКонтакте» просто куча этих фотографий: и грибов, и цветочков-листочков — это все мое любимое.













Маша и ее сестра Таня пошли в лес, как только начали ходить. Папа сплел специально для них маленькие корзинки. Одна из девочек всегда плакала, если ее сестра собирала больше грибов.

— Боровики до сих пор собираем на счет: у нас в семье соревнование, — улыбается Мария. — В последние годы побеждаю я. И общее количество считаем тоже.

Скорупичи, кстати, никогда не перекрикиваются в лесу. У них сохранилась традиция «тихой охоты». Если кто-то из членов семьи нашел гриб, тихонько свистнул — и все поняли.

«Деду насобирали целый воз!»

Куда девать столько грибов? Как правило, семья Скорупичей угощает ими соседей, друзей и родственников. Немного идет на закатки, остальное сушится. Продали только один раз: 18 килограммов сушеных грибов ушли на ура.

— Таких грибников, которые продают, у нас очень много. Мы в основном просто раздаем. Люди у нас сразу просят, сколько им нужно в этом сезоне, — приносим. Родственникам из Москвы и Петербурга всегда даем пару баночек маринованных и пакет сушеных, — рассказывают Скорупичи.





Но самое главное для грибников — это процесс, интереснее всего их собирать.

— В один год, лет 15 назад, столько было грибов! Дочки были еще маленькими, мы пошли в лес 19 августа — в Яблочный Спас. Жена сказала, что мы надоели со своими грибами, весь дом ими пропах! Мол, делайте с ними что хотите. Люба собиралась освящать яблоки, а мы с дочками — в лес. Уже принесли шесть корзин чисто боровиков, а она еще не успела выйти в церковь. Мы снова в путь — опять шесть корзин. Позвонили тестю, чтобы приезжал за грибами, он ответил: «Да ну их! Я вчера ноги натоптал, а нашел только восемь штук!» Говорим: приезжай за готовыми — приехал. Мы уже три раза успели сходить — опять шесть корзин белых. Маша тогда нашла с одного корня 13 штук! — начинает любимую историю Николай Скорупич.

— И мы деду насобирали целый воз грибов! Он на коне приехал, мы открыли погреб, а там все из емкостей в грибах: ванночки, выварки, ведра, корзины… Дед испугался, как столько завезет и куда все это положит. Папа постлал на воз солому, накрыл ее пленкой, и мы просто выложили гору этих грибов. Укрыли химзащитой — и дед поехал, — вспоминает Мария. — Они с бабушкой не спали всю ночь: сушили эти грибы в печке.





Такие урожайные годы, говорят Скорупичи, бывают нечасто. Более-менее повезло в позапрошлом году. Тем не менее порой «негрибной» сезон интереснее: больше азарта. Такого, чтобы семья не нашла ни одного гриба, не бывало.

— Бывает, что три-четыре года пусто, потом хоп — и два-три года море. Сейчас боровиков почти нет, но мы вчера принесли четыре. Зато насобирали опят и подгруздков целую корзину. Хоть что-то, все равно возьмем, — говорят они.

Ягод семья Скорупичей тоже не чурается. Сезон начинается с земляники — внуки Ивана Павловича всегда пробуют ее первыми. Марии интересно собирать и ягоды, и грибы.

— В сборе ягод со мной никто не может сравниться, — говорит девушка. — Я хоть и не вяжу и не вышиваю, моторика рук у меня отличная. Литр черники без комбайна собираю минут 40, зависит от поляны и крупности ягод.

«Это что-то вроде охоты»

Есть у грибников и свои приметы. Если на кутью перед Рождеством идет снег, значит, будет хороший сезон. Говорят, совпадает практически на сто процентов. Весной, если на земле появляется цветение, белые пятна, то это тоже намек на неплохой урожай в лесу. В это году не очень повезло, не хватило дождей.

— Помню, в детстве мой брат нашел 800-граммовый боровик. А так вес грибов мы обычно не учитываем. Были у нас двухшляпочные: на шляпке одного корешок — и на нем еще один грибок, — вспоминает Николай. — Максимум четыре раза ходили в лес туда и обратно.

Кажется, что при таком урожае можно каждый день есть только блюда из грибов. Но глава семьи сразу же отмахивается: «Боже упаси!» В основном такая еда хорошо идет во время поста. Любимые грибные блюда в семье — это «ушки» (аналог пельменей), пирожки, котлеты, суп и даже квас. Также Скорупичи делают настойку, которая полезна для желудка.





— Для нас главное — получить удовольствие. Не заработать денег, не поесть грибов — важен сам процесс. Для души, для развлечения. Насобирал корзину — отдал, — говорит Николай Иванович. — Это что-то вроде охоты.

Около 20 лет назад семья лесника сама сажала участок леса — сосны и дубы. Такая была обязанность. Сейчас деревья выросли, и все Скорупичи любят ходить туда собирать грибы.