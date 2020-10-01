Принимаем новостройку со специалистом: симпатичный «каркасник» по $820. Как это возможно?

Источник материала: Onliner Серые стены, прямоугольники окон, «картонные» входные двери — все квартиры в новостройках кажутся одинаковыми, что там изучать? Да и о чем говорить, пока ремонт не сделан и хозяева не вдохнули настоящую жизнь в свою дорогостоящую «коробочку». Однако это только на первый взгляд. При неудачном стечении обстоятельств даже скромная студия способна изрядно потрепать кошелек новоселов — попробуй переделай за свой счет кривую стяжку, отслаивающуюся штукатурку и прочие строительные сюрпризы. Чтобы брак не прошел, а вы заранее представляли, чего можно ждать от каждого крупного застройщика, Onliner вместе с компанией «Эво Лэнд» от и до проверяет квартиры в различных ЖК. Сегодня в наш объектив попала однокомнатная квартира, расположенная за пределами Минска — в агрогородке Новоселье. Десять минут на машине от МКАД — и мы у цели: посреди небольшого населенного пункта, рядом с симпатичной пятиэтажкой.





Есть ли оно, счастье новосела?

Жилой комплекс «Новоселье», расположенный в 15 километрах от края Каменной Горки, начал формироваться несколько лет назад. Стартовал проект с возведения одноподъездной панельной пятиэтажки — что называется, скромно, но со вкусом. В 2018-м метр в «пробном» доме продавали за $690 по курсу — это ли не чудо (если не вспоминать скандальное чудо в Новинках).

Дело пошло (квартиры размели), и в 2019 году УКС Минского района в коллаборации с компанией «Металлстройпрофиль» начал возводить следующий дом. На этот раз не «панельку», а «каркасник» с заполнением внешних стен керамическим блоком. Гораздо бóльшим стало и разнообразие квартир — в проект заложили студии, полноценные «однушки» с различными планировками, «евро-» и обычные «двушки». Как водится, дольщики не заставили себя долго ждать. Среди тех, кто построил квартиру в новом районе, оказались и Анастасия с Павлом.





— Мы целенаправленно искали квартиру в пригороде, на свежем воздухе. В основном из-за вопросов со здоровьем. Но и финансовый момент тоже играл не последнюю роль, — рассказывает Анастасия, которая впервые прикоснулась к своим метрам. — Пять лет мы с мужем прожили у моей мамы, собирали деньги, и вот наконец выпала возможность построить собственное жилье.

Прежде чем решиться заключить договор, просмотрели несколько вариантов. «Пирс» в Ратомке отмели из-за высокой цены — для нас она совсем неподъемная. В «Озерце» само место не очень понравилось. А сюда как приехали, так и поняли — вот оно, надо брать. Хотя из всего дома был построен только фундамент. Обнадеживало еще и то, что застройщиком выступал УКС — государственная организация. Казалось, что это прям гарантия порядка и кристально честного выполнения обязательств. Если бы мы тогда знали, насколько ошибались...





Квартира новоселов имеет площадь почти 44 «квадрата». Свой выбор именно на этой планировке пара остановила из-за просторной кухни (15 метров) и вида из окна: церковь из красного кирпича, дорога вдалеке — это ли не умиротворение.

— Поначалу в УКСе нас встречали очень радушно — показывали, рассказывали. Казалось, что это идеальная организация с идеальными сотрудниками. Примерно через неделю после заключения договора мы внесли 100% от стоимости квартиры. После этого пыл «уксовцев» как-то поугас, трубку перестали поднимать, но основные проблемы ждали впереди, — вспоминает пара.











В апреле 2020-го дольщики неожиданно узнали, что им надо еще доплатить за свои квартиры, вроде как уже полностью оплаченные. Лично Анастасии и Павлу выкатили счет больше чем на $1000 по курсу. Объяснение УКСа никого не впечатлило: «В процессе заключения договора создания объекта долевого строительства было выявлено несовпадение общей площади жилых помещений в представленных разделах проекта с указанной общей площадью в заключении государственной экспертизы (условие об изменении проектно-сметной документации и согласие дольщика были отражены в условиях заключенного договора)». То есть просчитались где-то «наверху» большие специалисты, а платить должны обычные дольщики.





Будущие жильцы дома с таким поворотом событий не согласились и приготовились идти в суд.

— После того как мы отказались доплачивать, начался прессинг. Я даже упала в обморок в УКСе, когда меня поставили перед фактом, что будут расторгать договор. Позже прислали документы на расторжение. Морально переживать это все было очень тяжело. Благо мы с будущими соседями объединились и начали ходить по различным инстанциям. В итоге нас поддержали министр архитектуры и его первый заместитель (за что им огромная благодарность), которые сказали, что дольщики не должны ни за что доплачивать. Такой же позиции придерживается и суд. В итоге сейчас УКС вместе с «Металлстройпрофилем» ищут, кто прав и кто виноват, а мы по-прежнему ничего не собираемся доплачивать (только если по результатам обмера будут выявлены лишние метры), — говорит девушка.









Пара планирует приступить к ремонту, как только им отдадут ключи. Друг-строитель есть, проект готов, бóльшая часть мебели закуплена. О будущем минчане не переживают — в агрогородке есть школа, детский сад, амбулатория, магазин, отделение почты и даже развлекательный центр. В конце концов, всегда можно сесть в машину и за считанные минуты оказаться в Минске.









Где строят лучше — в агрогородке или Минске?

В новой пятиэтажке всего 70 квартир, нет лифта, зато есть автономное отопление — запускай котел когда хочешь и наслаждайся теплом. К тому же проблема отключения горячей воды осталась в прошлом. А что же с качеством? В доме, построенном «Металлстройпрофилем», мы уже бывали. Тогда, в Ратомке , все было выполнено на достойном уровне. Работали ли так же в Новоселье?





В «однушке» молодой пары застройщиком были возведены все перегородки — никаких тебе свободных планировок или контуров на высоту четырех кирпичей. Все готово к скорейшему ремонту. Или нет?

— По стенам ситуация такая: плоскость хорошая, никаких доработок делать не нужно. Вертикаль тоже в допусках — заваленных стен нет. Можно сразу их шпаклевать, поверхности готовы к следующей стадии отделки. Правда, несколько мест в комнате и кухне отмечено крестиками — здесь наблюдается отслоение штукатурки. Застройщику будет необходимо сбить эти участки и заново протянуть штукатурным раствором, — предупреждает Максим Морозов, специалист «Эво Лэнда».















Любопытно, но перегородка между кухней и жилой комнатой частично выполнена из пазогребневых плит. По технологии штукатурить их нет необходимости — материал готов к процедуре шпаклевания.





— Что касается стяжки, то в санузле есть несколько мест, где работа очевидно не завершена. В остальной квартире — полный порядок, более того, горизонт идеальный. Вам повезло — такое встречается нечасто, — отмечает Максим.









Дверной проем в санузел нестандартный — 2,17 метра. Лучше его занизить до нормы, чтобы потом не мучиться с заказом двери и не переплачивать, если это не входит в ваши планы.





По потолку: застройщику надо будет поработать со швами — убрать все лишнее, зашлифовать, чтобы жильцы потом могли реализовать любые свои идеи.











Покалеченные окна — спутники почти всех новостроек. Так как в «Новоселье» мы попали на предприемку, освободить от защитной пленки удалось не все стеклопакеты. Поэтому хозяевам надо будет внимательно осмотреть некоторые секции позже, когда застройщик откроет все «тайны». А пока имеем такой результат: не хватает заглушек и других декоративных элементов, два стеклопакета под замену (с заводским браком), в отдельных случаях необходима регулировка и работа с уплотнительными резинками.























Входная дверь всем «новоселам» досталась добротная, металлическая. Правда, хорошенько рассмотреть ее пока не получится: полотно защищено пленкой, чтобы строители не повредили его во время переделок. Поэтому собственники получают совет на будущее: осмотреть все внимательно — никаких механических дефектов ни на одной из поверхностей быть не должно.





— На мой взгляд, этой квартире можно поставить крепкую семерку. Если бы не дверной проем, который надо существенно занижать, можно было бы и на 8 баллов оценить, — заключает специалист.









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