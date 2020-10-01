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Принимаем новостройку со специалистом: симпатичный «каркасник» по $820. Как это возможно?
Источник материала: Onliner
Серые стены, прямоугольники окон, «картонные» входные двери — все квартиры в новостройках кажутся одинаковыми, что там изучать? Да и о чем говорить, пока ремонт не сделан и хозяева не вдохнули настоящую жизнь в свою дорогостоящую «коробочку». Однако это только на первый взгляд. При неудачном стечении обстоятельств даже скромная студия способна изрядно потрепать кошелек новоселов — попробуй переделай за свой счет кривую стяжку, отслаивающуюся штукатурку и прочие строительные сюрпризы. Чтобы брак не прошел, а вы заранее представляли, чего можно ждать от каждого крупного застройщика, Onliner вместе с компанией «Эво Лэнд» от и до проверяет квартиры в различных ЖК. Сегодня в наш объектив попала однокомнатная квартира, расположенная за пределами Минска — в агрогородке Новоселье. Десять минут на машине от МКАД — и мы у цели: посреди небольшого населенного пункта, рядом с симпатичной пятиэтажкой.
Есть ли оно, счастье новосела?
Жилой комплекс «Новоселье», расположенный в 15 километрах от края Каменной Горки, начал формироваться несколько лет назад. Стартовал проект с возведения одноподъездной панельной пятиэтажки — что называется, скромно, но со вкусом. В 2018-м метр в «пробном» доме продавали за $690 по курсу — это ли не чудо (если не вспоминать скандальное чудо в Новинках).
Дело пошло (квартиры размели), и в 2019 году УКС Минского района в коллаборации с компанией «Металлстройпрофиль» начал возводить следующий дом. На этот раз не «панельку», а «каркасник» с заполнением внешних стен керамическим блоком. Гораздо бóльшим стало и разнообразие квартир — в проект заложили студии, полноценные «однушки» с различными планировками, «евро-» и обычные «двушки». Как водится, дольщики не заставили себя долго ждать. Среди тех, кто построил квартиру в новом районе, оказались и Анастасия с Павлом.
— Мы целенаправленно искали квартиру в пригороде, на свежем воздухе. В основном из-за вопросов со здоровьем. Но и финансовый момент тоже играл не последнюю роль, — рассказывает Анастасия, которая впервые прикоснулась к своим метрам. — Пять лет мы с мужем прожили у моей мамы, собирали деньги, и вот наконец выпала возможность построить собственное жилье.
Прежде чем решиться заключить договор, просмотрели несколько вариантов.
Квартира новоселов имеет площадь почти 44 «квадрата». Свой выбор именно на этой планировке пара остановила из-за просторной кухни (15 метров) и вида из окна: церковь из красного кирпича, дорога вдалеке — это ли не умиротворение.
— Поначалу в УКСе нас встречали очень радушно — показывали, рассказывали. Казалось, что это идеальная организация с идеальными сотрудниками. Примерно через неделю после заключения договора мы внесли 100% от стоимости квартиры. После этого пыл «уксовцев» как-то поугас, трубку перестали поднимать, но основные проблемы ждали впереди, — вспоминает пара.
В апреле 2020-го дольщики неожиданно узнали, что им надо еще доплатить за свои квартиры, вроде как уже полностью оплаченные. Лично Анастасии и Павлу выкатили счет больше чем на $1000 по курсу. Объяснение УКСа никого не впечатлило: «В процессе заключения договора создания объекта долевого строительства было выявлено несовпадение общей площади жилых помещений в представленных разделах проекта с указанной общей площадью в заключении государственной экспертизы (условие об изменении проектно-сметной документации и согласие дольщика были отражены в условиях заключенного договора)». То есть просчитались где-то «наверху» большие специалисты, а платить должны обычные дольщики.
Будущие жильцы дома с таким поворотом событий не согласились и приготовились идти в суд.
— После того как мы отказались доплачивать, начался прессинг. Я даже упала в обморок в УКСе, когда меня поставили перед фактом, что будут расторгать договор. Позже прислали документы на расторжение. Морально переживать это все было очень тяжело. Благо мы с будущими соседями объединились и начали ходить по различным инстанциям. В итоге нас поддержали министр архитектуры и его первый заместитель (за что им огромная благодарность), которые сказали, что дольщики не должны ни за что доплачивать. Такой же позиции придерживается и суд. В итоге сейчас УКС вместе с «Металлстройпрофилем» ищут, кто прав и кто виноват, а мы по-прежнему ничего не собираемся доплачивать (только если по результатам обмера будут выявлены лишние метры), — говорит девушка.
Пара планирует приступить к ремонту, как только им отдадут ключи. Друг-строитель есть, проект готов, бóльшая часть мебели закуплена. О будущем минчане не переживают — в агрогородке есть школа, детский сад, амбулатория, магазин, отделение почты и даже развлекательный центр. В конце концов, всегда можно сесть в машину и за считанные минуты оказаться в Минске.
Где строят лучше — в агрогородке или Минске?
В новой пятиэтажке всего 70 квартир, нет лифта, зато есть автономное отопление — запускай котел когда хочешь и наслаждайся теплом. К тому же проблема отключения горячей воды осталась в прошлом. А что же с качеством? В доме, построенном «Металлстройпрофилем», мы уже бывали. Тогда, в
В «однушке» молодой пары застройщиком были возведены все перегородки — никаких тебе свободных планировок или контуров на высоту четырех кирпичей. Все готово к скорейшему ремонту. Или нет?
— По стенам ситуация такая: плоскость хорошая, никаких доработок делать не нужно. Вертикаль тоже в допусках — заваленных стен нет. Можно сразу их шпаклевать, поверхности готовы к следующей стадии отделки. Правда, несколько мест в комнате и кухне отмечено крестиками — здесь наблюдается отслоение штукатурки. Застройщику будет необходимо сбить эти участки и заново протянуть штукатурным раствором, — предупреждает Максим Морозов, специалист «Эво Лэнда».
Любопытно, но перегородка между кухней и жилой комнатой частично выполнена из пазогребневых плит. По технологии штукатурить их нет необходимости — материал готов к процедуре шпаклевания.
— Что касается стяжки, то в санузле есть несколько мест, где работа очевидно не завершена. В остальной квартире — полный порядок, более того, горизонт идеальный. Вам повезло — такое встречается нечасто, — отмечает Максим.
Дверной проем в санузел нестандартный — 2,17 метра. Лучше его занизить до нормы, чтобы потом не мучиться с заказом двери и не переплачивать, если это не входит в ваши планы.
По потолку: застройщику надо будет поработать со швами — убрать все лишнее, зашлифовать, чтобы жильцы потом могли реализовать любые свои идеи.
Покалеченные окна — спутники почти всех новостроек. Так как в «Новоселье» мы попали на предприемку, освободить от защитной пленки удалось не все стеклопакеты. Поэтому хозяевам надо будет внимательно осмотреть некоторые секции позже, когда застройщик откроет все «тайны». А пока имеем такой результат: не хватает заглушек и других декоративных элементов, два стеклопакета под замену (с заводским браком), в отдельных случаях необходима регулировка и работа с уплотнительными резинками.
Входная дверь всем «новоселам» досталась добротная, металлическая. Правда, хорошенько рассмотреть ее пока не получится: полотно защищено пленкой, чтобы строители не повредили его во время переделок. Поэтому собственники получают совет на будущее: осмотреть все внимательно — никаких механических дефектов ни на одной из поверхностей быть не должно.
— На мой взгляд, этой квартире можно поставить крепкую семерку. Если бы не дверной проем, который надо существенно занижать, можно было бы и на 8 баллов оценить, — заключает специалист.
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5-комнатная квартира, Минск, Жасминовая улица, 2В
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Серые стены, прямоугольники окон, «картонные» входные двери — все квартиры в новостройках кажутся одинаковыми, что там изучать? Да и о чем говорить, пока ремонт...
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