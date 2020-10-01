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США пока не будут присоединяться к санкциям в отношении Беларуси

01.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Вашингтоне сообщают, что американский пакет мер против чиновников Беларуси уже готов.



В США ждут  одобрения стран ЕС санкций против Минска, передает Reuters.

Вашингтон воздержится от санкций в отношении Беларуси и пока не станет присоединяться к ограничительным мерам, ранее введенным Великобританией и Канадой. Reuters в этом сообщении сослался на четыре источника.

29 сентября Великобритания и Канада запретили въезд и заморозили активы Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шестерых высокопоставленных чиновников страны.

США пока не будут присоединяться к санкциям, поскольку в Вашингтоне рассчитывают на консенсус между странами ЕС на заседании Европейского совета. Ранее Кипр заблокировал европейские санкции против Минска.

Один из собеседников агентства отметил, что пакет мер против Беларуси уже подготовлен властями Соединенных Штатов. Однако о сроках их введения пока что ничего не известно.
 
Теги: Минск
 
 
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В Вашингтоне сообщают, что американский пакет мер против чиновников Беларуси уже готов.
 
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