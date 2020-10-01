США решили придержать санкции против Беларуси в ожидании Европы

Источник материала: АФН

США воздержатся от санкций в отношении Беларуси и не последуют за Великобританией и Канадой. В Вашингтоне решили дождаться, когда же Евросоюз достигнет консенсуса по этому вопросу

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, пакет мер против Беларуси уже подготовлен властями США, вот только о сроках их введения пока ничего не известно.

В Белом доме рассчитывают на консенсус между странами Еврозоны на заседании Европейского совета на этой неделе. Ранее Кипр заблокировал европейские санкции против Беларуси.

Европа не признает итоги президентских выборов в Беларуси, считая их сфальсифицированными. Ряд стран уже официально заявил о нелегитимности Лукашенко. ЕС, Канада и США обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека из-за насилия силовиков в отношении мирных протестующих.

Как сообщалось, Великобритания и Канада внесли в санкционные списки Лукашенко, его сына Виктора, главу МВД Юрия Караева и его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу, главу администрации президента Игоря Сергеенко.