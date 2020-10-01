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Токийская фондовая биржа прервала работу из-за технических проблем
Источник материала: Навiны
Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже впервые с 2018 года. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей.
«Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации», —
Торги остановили в 23.35 GMT (02:35 по Минску). В связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix. Это также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое).
Этот сбой стал первым с 2018 года, когда из-за проблем с торговой системой некоторые фирмы, работающие с ценными бумагами, не могли размещать заказы.
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Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже впервые с 2018 года. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей.
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