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Токийская фондовая биржа прервала работу из-за технических проблем

01.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже впервые с 2018 года. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей.

Токийская фондовая биржа прервала работу из-за технических проблем
Фото: shadowargel

«Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации», — говорится в сообщении торговой площадки.

Торги остановили в 23.35 GMT (02:35 по Минску). В связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix. Это также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое).

Этот сбой стал первым с 2018 года, когда из-за проблем с торговой системой некоторые фирмы, работающие с ценными бумагами, не могли размещать заказы.

 
Теги: Минск
 
 
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Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже впервые с 2018 года. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей.
 
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