Очереди грузовиков на границе Беларуси увеличились в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси с соседними странами снова увеличились утром в четверг, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди из фур в пунктах пропуска на границе республики с соседними странами наблюдаются уже больше недели. В пиковые моменты количество машин превышало 700. В последний день сентября ситуация немного улучшилась: выезда ждали уже около 400 большегрузов. По состоянию на 8:00 четверга, заторы вновь стали больше. В данный момент на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Украиной скопилось более 560 грузовиков.

Больше всего машин находится на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Привалка" в очереди стоят более 160 авто, в "Каменном логе" и "Бенякони" - по 110. В пункте пропуска "Котловка" выезда в Евросоюз ожидают более 50 фур.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" скопилось более 50 грузовых авто, в "Григоровщине" - более 30.

Очередь также образовалась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута". Там сейчас стоят более 50 машин.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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