Посмотрите, как в Минске закрылся сезон фонтанов – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в Минске закрывается сезон фонтанов. Большую часть отключили в понедельник и вторник. А вечером в среду фонтан в районе парка им. Янки Купалы показал минчанам шоу, прежде чем распрощаться с городом до весны.

240 струй высотой в 30 метров образуют огромный водный экран, способный воспроизводить любое видео.

Фонтан – подарок Сбербанка Минску. Его первый концерт на Свислочи прошел в День Независимости, 3 июля. Стоимость фонтана немаленькая – 2,5 миллиона долларов. Но со светомузыкальным шоу он выступал для минчан вплоть до 30 сентября – каждый день.

Фонтан работал с 12:00 до 24:00, а светомузыкальное представление начиналось вечером и длилось два часа.

Смотрите на видео, с каким шоу фонтан "выступил" перед публикой в завершающем представлении сезона.