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Посмотрите, как в Минске закрылся сезон фонтанов – видео
01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня в Минске закрывается сезон фонтанов. Большую часть
© Sputnik / Виктор Толочко
240 струй высотой в 30 метров образуют огромный водный экран, способный воспроизводить любое видео.
Фонтан – подарок Сбербанка Минску. Его первый концерт на Свислочи прошел в День Независимости, 3 июля. Стоимость фонтана немаленькая – 2,5 миллиона долларов. Но со светомузыкальным шоу
Фонтан работал с 12:00 до 24:00, а светомузыкальное представление начиналось вечером и длилось два часа.
Смотрите на видео, с каким шоу фонтан "выступил" перед публикой в завершающем представлении сезона.
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