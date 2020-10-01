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Посмотрите, как в Минске закрылся сезон фонтанов – видео

01.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в Минске закрывается сезон фонтанов. Большую часть отключили в понедельник и вторник. А вечером в среду фонтан в районе парка им. Янки Купалы показал минчанам шоу, прежде чем распрощаться с городом до весны.

© Sputnik / Виктор Толочко
Светомузыкальное шоу фонтана за 2,5 миллиона долларов показывают ежедневно

240 струй высотой в 30 метров образуют огромный водный экран, способный воспроизводить любое видео.

Фонтан – подарок Сбербанка Минску. Его первый концерт на Свислочи прошел в День Независимости, 3 июля. Стоимость фонтана немаленькая – 2,5 миллиона долларов. Но со светомузыкальным шоу он выступал для минчан вплоть до 30 сентября – каждый день.

Фонтан работал с 12:00 до 24:00, а светомузыкальное представление начиналось вечером и длилось два часа.

Смотрите на видео, с каким шоу фонтан "выступил" перед публикой в завершающем представлении сезона.

 
Теги: Минск
 
 
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Последним в столице отключили светомузыкальный фонтан в районе парка имени Янки Купалы. Смотрите на видео, какое прощальное представление он показал минчанам,...
 
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