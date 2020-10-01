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Reuters сообщил, почему США не ввели санкции против Белару
01.10.2020 09:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: life.ru
Ожидалось, что Вашингтон объявит о санкциях вместе с Великобританией и Канадой.
Напомним, что Великобритания и Канада 29 сентября ввели санкции в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына и некоторых правительственных чиновников. Санкции подразумевают запрет на поездки и замораживание активов восьми физлиц. Ранее агентство
Как сообщают источники Reuters, Вашингтон ожидает скоординированной позиции по этому вопросу от стран Евросоюза. Пока ЕС не согласовал санкции для Беларуси из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения и требует параллельно ввести санкции против Турции..
Три источника звгентства аявили в среду, что Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе.
Сообщается также, что пакет мер США в целом готов, но время их введения не определено.
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Ожидалось, что Вашингтон объявит о санкциях вместе с Великобританией и Канадой.
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