Reuters сообщил, почему США не ввели санкции против Белару

Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

Ожидалось, что Вашингтон объявит о санкциях вместе с Великобританией и Канадой.

Напомним, что Великобритания и Канада 29 сентября ввели санкции в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына и некоторых правительственных чиновников. Санкции подразумевают запрет на поездки и замораживание активов восьми физлиц. Ранее агентство Reuters аутверждало, что санкции должны были одновременно ввести три страны - Канада, Великобритания и США, однако Вашингтон не сделал этого.

Как сообщают источники Reuters, Вашингтон ожидает скоординированной позиции по этому вопросу от стран Евросоюза. Пока ЕС не согласовал санкции для Беларуси из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения и требует параллельно ввести санкции против Турции..

Три источника звгентства аявили в среду, что Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе.

Сообщается также, что пакет мер США в целом готов, но время их введения не определено.