ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Reuters сообщил, почему США не ввели санкции против Белару

01.10.2020 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

Ожидалось, что Вашингтон объявит о санкциях вместе с Великобританией и Канадой.

Напомним, что Великобритания и Канада 29 сентября ввели санкции в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына и некоторых правительственных чиновников. Санкции подразумевают запрет на поездки и замораживание активов восьми физлиц. Ранее  агентство Reuters аутверждало, что санкции должны были одновременно ввести три страны - Канада, Великобритания и США, однако Вашингтон не сделал этого. 

 Как сообщают источники Reuters, Вашингтон ожидает скоординированной позиции по этому вопросу от стран Евросоюза. Пока ЕС не согласовал санкции для Беларуси из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения и требует параллельно ввести санкции против Турции..

Три источника звгентства аявили в среду, что Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе.

Сообщается также, что пакет мер США в целом готов, но время их введения не определено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидалось, что Вашингтон объявит о санкциях вместе с Великобританией и Канадой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупнейшая сделка года. Оказывается, многострадальный ТЦ в Гомеле продали почти за 4 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика