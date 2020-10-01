«Про законы вспоминают только, когда надо оправдать беззаконие». Цитаты Левченко, которой дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

Топовая белорусская баскетболистка Елена Левченко получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. SPORT.TUT.BY собрал смелые цитаты из недавних интервью спортсменки, где она высказывалась о ситуации в стране, несвободе и отношению к мирным акциям протеста в Беларуси.



Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира. Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года. Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

Про законы и беззаконие

В центре Европы в ХХI веке происходит такое, от чего страну освобождали деды и прадеды. Уверена, многие белорусы не могут поверить в это.

Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

Про законы вспоминают только тогда, когда надо оправдать беззаконие. Если нельзя арестовать, прикрываются «несанкционированным мероприятием», хотя каждый человек, повторюсь, имеет право на мирный протест. А как наказать виновных за насилие — нет закона.

О солидарности и восхищении белорусами



фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Иногда хочется просто кричать. И все равно надо сохранять стойкость, выдержку. Думаю, белорусы еще сами не до конца осознают, насколько сильные.

Я играла во многих странах, и оттуда мне пишут люди, восхищенные солидарностью белорусов. Даже те же россияне. Их впечатляют именно мирные протесты, на которые мы имеем право и по Конституции Республики Беларусь, и по хартии ООН.

Сегодня наш народ как никогда сплоченный, поддержка идет со всех сторон. Видно в том числе и по спортсменам. Это помогает двигаться дальше, дарит надежду и придает сил. Только так можно продолжать и уже не просить, а требовать, чтобы нас услышали.

То, что вы вместе, должно объединять нас еще больше. Чтобы двигаться, надо выстоять. И тяжелые ситуации только закаляют. Когда сами правоохранители, не протестующие, разбили стекло в кофейне, на следующий день там выстроилась очередь с желающими купить кружку кофе. Поддержать и помочь. Просто нет слов, я в невероятном восхищении. Только вместе мы можем сделать нашу страну такой, какой видим – свободной, независимой и красивой.

Про плюрализм и свободу



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Нас просто хотят искусственно разделить. Обратите внимание: на мирных маршах преобладает национальная символика, но проскакивает и государственная, а кто-то для равновесия несет и тот, и другой флаг. Люди по этому поводу не ругаются, не бросаются друг на друга. Мы один народ, потому что у нас у всех украли голоса, теперешняя власть одинаково издевается над нами и ни во что не ставит. А попробуйте вклиниться в ряды тех, кто идет колонной «за бацьку». Обложат, унизят и выгонят. Вот и все, что надо знать про плюрализм мнений.

У каждого человека есть свое мнение, своя совесть, и он должен на эти вещи опираться. Ведь мы стремимся к той Беларуси, где каждый может свободно высказываться, как и положено по Конституции. Не испытывать угнетение и страх. Но эти чувства угнетения и страха нам привиты с рождения. Мы живем с ними, они часть нас. Наверное, если бы проводились международные соревнования по этому виду «спорта», то белорусы завоевали бы медали.

Молчать, не говорить про то, что происходит, я, простите, не могу. Совесть не позволяет. Меня родители так воспитали. Невозможно наблюдать за несправедливостью, которую я к тому же вижу каждый день. Возможно, кто-то может дистанцироваться и ему хорошо спится даже с таким грузом. К сожалению, а может, и к счастью, лично у меня не получается сохранять спокойствие. К счастью, есть огромная поддержка от простых людей, болельщиков, коллег, родных. Благодаря этому мы все держимся.

Текст подготовлен по материалам интервью, опубликованных в изданиях «Радыё свабода» и «Прессбол» .