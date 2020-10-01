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Крупнейшая сделка года. Оказывается, многострадальный ТЦ в Гомеле продали почти за 4 млн долларов
Источник материала: Tut.by
Самой дорогой сделкой на рынке коммерческой недвижимости в регионах Беларуси в первой половине 2020 года стала покупка торгового центра в Гомеле почти за 3,8 млн долларов без НДС. Такая информация содержится в свежем
Согласно данным
Что это за история?
Смотрим, что по этому адресу расположен торговый центр Zarko. Его строила компания ОДО «Гурман Плюс» гомельского бизнесмена Виталия Панова.
Как пишет издание «
Когда здание было уже фактически готово, Экономический суд Гомельской области признал «Гурман Плюс» банкротом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, торговый центр выставили на продажу через аукцион.
За сколько и кому продали?
Изначально торговый центр пытались продать за 5,65 млн долларов, но в итоге его продали на повторных торгах за 3,772 млн долларов без НДС. Выходит по 450 долларов за метр общей площади, которая равна 8 387,5 квадратного метра.
Как следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси, торговый центр в марте 2020 года купила компания «Место встреч». Ей как минимум принадлежит кафе «Кунжут» в Гомеле.
Отметим, что торговый центр обременен ипотекой Белгазпромбанка. Срок действия — с конца апреля 2020 года. Согласно данным Госрегистра, Белгазпромбанк выдал новому владельцу торгового центра единовременный кредит на несколько миллионов евро.
Что дальше?
Как пишет «
Первый этаж отведут под сетевой магазин продовольственных товаров с собственным кулинарным производством. Помещения на втором этаже сдадут после закрепления якорного арендатора. Торговый центр планируют открыть в этом году.
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Что это за ТЦ, какая у него история и кто его купил - в материале REALTY.TUT.BY.
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