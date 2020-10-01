Крупнейшая сделка года. Оказывается, многострадальный ТЦ в Гомеле продали почти за 4 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Самой дорогой сделкой на рынке коммерческой недвижимости в регионах Беларуси в первой половине 2020 года стала покупка торгового центра в Гомеле почти за 3,8 млн долларов без НДС. Такая информация содержится в свежем аналитическом обзоре Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси. Мы же решили узнать, что это за торговый центр и кто его купил. Подробности — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: «Белка»

Согласно данным Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра Беларуси, самой дорогой сделкой на рынке коммерческой недвижимости в первой половине 2020 года была покупка торгового центра на Речицком проспекте, 62А, в Гомеле.

Что это за история?

Смотрим, что по этому адресу расположен торговый центр Zarko. Его строила компания ОДО «Гурман Плюс» гомельского бизнесмена Виталия Панова.

Как пишет издание « Белка », планировалось, что торговый центр откроют в конце 2014 года, но из-за экономического кризиса у бизнесмена начались проблемы и стройка замедлилась. Дело в том, что у Панова был валютный кредит в Белгазпромбанке, который стало проблематично обслуживать из-за почти двукратной девальвации рубля.

Когда здание было уже фактически готово, Экономический суд Гомельской области признал «Гурман Плюс» банкротом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, торговый центр выставили на продажу через аукцион.

За сколько и кому продали?

Изначально торговый центр пытались продать за 5,65 млн долларов, но в итоге его продали на повторных торгах за 3,772 млн долларов без НДС. Выходит по 450 долларов за метр общей площади, которая равна 8 387,5 квадратного метра.

Как следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси, торговый центр в марте 2020 года купила компания «Место встреч». Ей как минимум принадлежит кафе «Кунжут» в Гомеле.

Отметим, что торговый центр обременен ипотекой Белгазпромбанка. Срок действия — с конца апреля 2020 года. Согласно данным Госрегистра, Белгазпромбанк выдал новому владельцу торгового центра единовременный кредит на несколько миллионов евро.

Что дальше?

Как пишет « Белка », в конце августа 2020 года замглавы администрации Советского района Сергей Корнеев рассказал, что площади новый собственник планирует сдавать в аренду.

Первый этаж отведут под сетевой магазин продовольственных товаров с собственным кулинарным производством. Помещения на втором этаже сдадут после закрепления якорного арендатора. Торговый центр планируют открыть в этом году.