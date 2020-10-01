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Крупнейшая сделка года. Оказывается, многострадальный ТЦ в Гомеле продали почти за 4 млн долларов

01.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самой дорогой сделкой на рынке коммерческой недвижимости в регионах Беларуси в первой половине 2020 года стала покупка торгового центра в Гомеле почти за 3,8 млн долларов без НДС. Такая информация содержится в свежем аналитическом обзоре Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси. Мы же решили узнать, что это за торговый центр и кто его купил. Подробности — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: «Белка»

Согласно данным Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра Беларуси, самой дорогой сделкой на рынке коммерческой недвижимости в первой половине 2020 года была покупка торгового центра на Речицком проспекте, 62А, в Гомеле.

Что это за история?

Смотрим, что по этому адресу расположен торговый центр Zarko. Его строила компания ОДО «Гурман Плюс» гомельского бизнесмена Виталия Панова.

Как пишет издание «Белка», планировалось, что торговый центр откроют в конце 2014 года, но из-за экономического кризиса у бизнесмена начались проблемы и стройка замедлилась. Дело в том, что у Панова был валютный кредит в Белгазпромбанке, который стало проблематично обслуживать из-за почти двукратной девальвации рубля.

Когда здание было уже фактически готово, Экономический суд Гомельской области признал «Гурман Плюс» банкротом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, торговый центр выставили на продажу через аукцион.

За сколько и кому продали?

Изначально торговый центр пытались продать за 5,65 млн долларов, но в итоге его продали на повторных торгах за 3,772 млн долларов без НДС. Выходит по 450 долларов за метр общей площади, которая равна 8 387,5 квадратного метра.

Как следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси, торговый центр в марте 2020 года купила компания «Место встреч». Ей как минимум принадлежит кафе «Кунжут» в Гомеле.

Отметим, что торговый центр обременен ипотекой Белгазпромбанка. Срок действия — с конца апреля 2020 года. Согласно данным Госрегистра, Белгазпромбанк выдал новому владельцу торгового центра единовременный кредит на несколько миллионов евро.

Что дальше?

Как пишет «Белка», в конце августа 2020 года замглавы администрации Советского района Сергей Корнеев рассказал, что площади новый собственник планирует сдавать в аренду.

Первый этаж отведут под сетевой магазин продовольственных товаров с собственным кулинарным производством. Помещения на втором этаже сдадут после закрепления якорного арендатора. Торговый центр планируют открыть в этом году.

 
Теги: Гомель
 
 
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Что это за ТЦ, какая у него история и кто его купил - в материале REALTY.TUT.BY.
 
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