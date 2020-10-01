5 фильмов о том, как женщины, объединившись, побеждают зло и меняют жизнь

Источник материала: Tut.by

Фильмов о сильных женщинах, супергероинях, которые расправляются со злом не хуже классических мужских персонажей, в последнее время на экранах становится все больше. Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на истории о том, как объединяются женщины перед лицом неизбежной угрозы. В этих фильмах видно, как много дает нам женское единство: силы, вдохновение и новые ресурсы для борьбы и для жизни.

«Вдовы»

(2018 г., реж. Стив Маккуин)



Фото: film.ru

Режиссер оскароносного фильма «12 лет рабства» снял фильм, основанный на поразившем его в детстве сюжете телесериала: четыре женщины, жены гангстеров, остаются один на один со своими проблемами и проблемами и долгами своих мужей после того, как мужчины взрываются в фургоне во время неудачного ограбления. Одну из главных ролей играет Виола Дэвис, и наблюдать за тем, как разворачивается ее характер в течение фильма, — это отдельное удовольствие.

Мир, в котором остаются героини, очень суров. Там нет и намека на игривость легких фильмов о приключениях гангстеров. Женщины, познакомившись друг с другом, решают довести до конца ограбление, которое не удалось их мужьям, пользуясь дневниковыми записями, который оставил один из них. Но если мужья планировали это ради наживы, женщины вынуждены пойти на это ради выживания — и у каждой свои, очень весомые причины.

В этом фильме нет элементов боевика, веселой комедии или чего-то еще, чего ждешь от фильма про ограбление. Зато в нем много женской боли и силы, которая иногда возникает вопреки внешним обстоятельствам. А еще он просто очень красиво снят.

«Книжный клуб»

(2018 г., реж. Билл Холдермэн)



Фото: film.ru

На первый взгляд, это непритязательная комедия о четырех стареющих подругах, которых вот уже 40 лет объединяет книжный клуб. Раз в месяц они собираются, чтобы выпить вина, обсудить книги, а еще мужей, внуков, болезни и последние события. И тут одна из подруг вдруг читает «50 оттенков серого» (да, в этом месте уже можно морщить нос, но погодите).

Эта книга становится отправной точкой для того, чтобы в легкой форме поднять не самые легкие вопросы. А как живут женщины в возрасте 60−80 лет? Что их беспокоит на самом деле? А что там с сексом, ведь желание-то никуда не исчезает? Почему выросшие дети вдруг впадают в гиперопеку по отношению к своей матери, которая, вообще-то, еще чувствует себя вполне живым и самостоятельным человеком?

Джейн Фонда, Дайан Китон, Кэндис Берген и Мэри Стинберген рассказывают, как с возрастом ничто никуда не уходит и как важно иметь рядом подруг, которые смогут поддержать тебя и в обсуждении романа с неловкими эротическими сценами, и в желании изменить жизнь. Потому что даже в 80 лет это делать не поздно.

«Очень плохие мамочки»

(2016 г., реж. Джон Лукас, Скотт Мур)



Фото: vokrug.tv

Это еще одна легкая комедия, на первый взгляд — вполне себе проходная. Но вопросы, которые поднимаются в фильме, заставят вас почувствовать сопричастность всем трем героиням, если вы женщина. Идеальная мать, жена, домохозяйка с хорошей карьерой — почему при этих вводных все вокруг все еще заставляют вас чувствовать себя недостаточной?

Зло, против которого будут бороться в этом фильме героини, — наше вечное чувство вины и долга, которое только увеличивается с возрастом. И делать это гораздо эффективнее и веселее вместе с такими же замученными рамками и правилами женщинами. Потому что они точно знают, что вы чувствуете и чего вам хочется уже очень давно.

«Клуб первых жен»

(1997 г., реж. Оливия Голдсмит)



Фото: vokrug.tv

Этот фильм повествует об еще одном зле — зле измен, покинутости и предательства. Три женщины, близко дружившие в молодости, встречаются на похоронах четвертой — покончившей жизнь самоубийством после измены мужа и его женитьбы на молодой девушке. Оказывается, всех трех не так давно покинули их идеальные мужья, которым они помогали вставать на ноги и поддерживали в трудные периоды. Покинули ради молодых женщин. Подруги решают объединиться и отомстить мужьям, дать им почувствовать ту же боль, опустошение и разочарование, через которые пришлось пройти им.

В финале они создают благотворительную организацию «Клуб первых жен» для поддержки всех оставленных женщин.

«Улыбка Моны Лизы»

(2003 г., реж. Майк Ньюэлл)



Фото: gidonline.io

Сюжет фильма разворачивается вокруг истории молодой преподавательницы, которая в разгар борьбы за женские права в США попадает в женский колледж с очень традиционными устоями. Патриархальными взглядами пронизана не только сама учеба (все там считают, что девушки получают образование, только чтобы после замужества уметь поддержать с мужем разговор и не ударить в грязь лицом на приеме, а уроки домоводства гораздо важнее всего остального), но и жизнь в городке, в котором живут студентки. Преподавательница, которую играет Джулия Робертс, кажется, на физическом уровне ненавидит эту систему ценностей и изо всех сил пытается донести до студенток, что они вольны иметь любые желания и делать со своей жизнью то, что кажется правильным им самим, а не их родителям и обществу.

Это фильм о женских мечтах, свободе, самореализации, о том, какое колоссальное давление до сих пор испытывают многие девочки просто потому, что они родились девочками. О том, как мы можем менять друг друга, поддерживать и любить. И как это ценно.