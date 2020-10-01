10 пунктов, которые помогут сохранить любовь после свадьбы

Источник материала: Tut.by

В то, что любовь после свадьбы умирает, верят порой даже самые искренние романтики. Ну как можно каждый день решать, кто моет посуду, и сохранять нежные чувства друг к другу? LADY задала этот вопрос психологу: оказалось, что брак влияет на отношения, но не губительно. Теперь нужно просто внимательнее относиться к своей любви.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

«Состояние влюбленности не может продолжаться вечно»

Чувства друг к другу, как и отношения между партнерами, не могут все время оставаться одинаковыми. Особенно это заметно в браке, когда люди не просто проводят время, но и живут вместе, имеют общий быт и бюджет, воспитывают детей.

В браке люди постоянно переживают процесс адаптации друг к другу и меняющимся условиям жизни, сталкиваются с необходимостью договариваться. А расхождение взглядов на решение совместных вопросов часто приводит к конфликтам.

Состояние романтической влюбленности не может продолжаться вечно. Как правило, оно сохраняется на протяжении от полутора до трех лет. Это связано с физиологическими причинами — мозг просто не в состоянии поддерживать возбужденными участки, отвечающие за романтические чувства, более длительное время.



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Именно этот временной интервал (1,5−3 года) коррелирует с успешностью и сохранностью брака в будущем и считается оптимальным для развития предбрачных отношений. Более длительный период ведет к уменьшению сексуальной привлекательности партнера, пропадает новизна отношений, а более короткий срок может быть недостаточным для того, чтобы хорошо узнать друг друга.

Вот что нужно, чтобы сохранить любовь после брака

Эти два фактора — «бытовуха» и время неизменно влияют на качество отношений и чувства друг к другу. Что же тогда стоит в противовес этим факторам и позволяет сохранить любовь на протяжении долгого времени?

Доверие

Любовь сохраняется, когда меняется значимость ее компонентов и длительный союз переходит в отношения с меньшей эмоциональной интенсивностью, но с большей доверительной близостью. Такая любовь вырастает постепенно, и чувства в ней уравновешены разумом и глубоким уважением. Видение партнера становится более объективным и рациональным. В такой любви возрастает роль и других факторов, например таких, как забота о потомстве.



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Ослабление интенсивности чувств друг к другу можно рассматривать как естественный адаптивный процесс, поскольку если бы родители были слишком поглощены друг другом у них не осталось бы ресурсов на детей. Нередко романтические чувства между супругами, достаточно долго прожившими вместе, часто появляются с новой интенсивностью после того, как взрослые дети покидают семейное гнездо и у супругов снова появляется возможность сосредоточить свое внимание друг на друге.

Интерес

С появлением в своей жизни партнера многие влюбленные часто замыкаются друг на друге. Из-за этого беднеют их социальные связи и сфера личных интересов. Когда двое влюбленных создают такую замкнутую систему, состоящую из них двоих, они лишают себя тех элементов из внешнего мира, которые могли бы их систему обогатить. Так как в системе, состоящей из двух человек, все возможные комбинации рано или поздно исчерпаются, а всякая возможность саморазвития при этом закрыта.



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Действительно, нас привлекают люди, имеющие схожие интересы и жизненные ценности. Однако слишком большое подобие со временем может оказаться скучным. Мы нуждаемся в отличиях, дополняющих друг друга, чтобы партнер представлялся нам интересным, но не слишком больших, чтобы не требовалось менять свой стиль жизни. Длительная любовь вполне может существовать. Одно из главных условий для этого — постоянное совершенствование обоих партнеров, отдельно друг от друга. В таком случае для второго партнера будут постоянно появляться новые элементы, которые интересно познавать.

Уважение

Мы часто влюбляемся в некий идеальный образ, наделенный нами качествами, которые нам нравятся, которые имеем мы сами, или которых нам не хватает. Когда же мы осознаем несоответствие человека и созданного нами образа, то начинаем переделывать его под свои «стандарты» и загонять в заданные нами рамки и представления, забывая, что у него есть свои индивидуальность, достоинства и недостатки, которые можно и нужно уважать.

Общность

Важно обращать внимание на то, что объединяет вас и вашего партнера, а не на то, что вас разъединяет. Любовь будет длиться до тех пор, пока сильно ее объединяющее начало — общие ценности, идеи и планы.



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Честность

В паре полезно быть зеркалом друг для друга, давать честную обратную связь и возможность посмотреть на себя со стороны. Когда есть доверие, тогда и критика приобретает другое значение.

Поддержка

Самый верный способ помочь человеку меняться в лучшую сторону — относиться к нему так, словно он уже обладает тем, чего хочет добиться. Поддержка и вера в изменения к лучшему со стороны любимого человека играет в этом отношении важную мотивационную роль.

Внимание

Стремитесь преодолевать рутину в любви. Она укрепляется и поддерживается в том числе и благодаря маленьким и незначительным, на первый взгляд, деталям: объятия, воспоминания дорогих моментов, подарки не только в праздники, знаки внимания и заботы позволяют партнеру увидеть вашу любовь.



Фото: Samantha Hurley, burst.shopify.com

Инициатива

Первые шаги навстречу друг к другу в разногласиях и ссорах, новые идеи, активность позиции заражают тем же партнера и укрепляют любовь.

Благодарность

Будьте благодарны даже за самые незначительные мелочи и говорите об этом любимому: сделанные покупки, прибитая полка, приготовленный ужин и убранная квартира не должны оставаться без внимания.

Гордость

Восхищайтесь и хвалите друг друга. Гордитесь своим партнером и тем, что находитесь рядом с любимым.