В Минске двоих детей не могут найти со вчерашнего дня

Источник материала: Onliner

Милиция приступила к поискам двоих минских детей, которые, как сообщается, вчера в 12:20 сбежали из дома неизвестно куда. Об обстоятельствах ухода и личностях парней ничего не сообщается, где их дом — неизвестно. Нормальных снимков тоже нет. Известно только, что одному 13 лет, другому — 11.

Старший — Артем Андреевич Татаренков. По ориентировке ему на вид 14 лет, рост 160—165 см, худощавый, волосы русые. Был одет в темную мастерку, темно-синие джинсы, кроссовки. Сильно заикается.





Никите Белоусу на вид 11 лет. Рост 140—145 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в спортивный костюм с салатовыми вставками на рукавах, кроссовки.

Тех, кто что-то знает об этих людях, просят проинформировать Фрунзенское РУВД Минска: (8 017) 207-67-67, 8 044 750-13-01, 102.