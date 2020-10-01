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В Минске двоих детей не могут найти со вчерашнего дня

01.10.2020 09:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Милиция приступила к поискам двоих минских детей, которые, как сообщается, вчера в 12:20 сбежали из дома неизвестно куда. Об обстоятельствах ухода и личностях парней ничего не сообщается, где их дом — неизвестно. Нормальных снимков тоже нет. Известно только, что одному 13 лет, другому — 11. 

Старший — Артем Андреевич Татаренков. По ориентировке ему на вид 14 лет, рост 160—165 см, худощавый, волосы русые. Был одет в темную мастерку, темно-синие джинсы, кроссовки. Сильно заикается.

В Минске двоих детей не могут найти со вчерашнего дня

Никите Белоусу на вид 11 лет. Рост 140—145 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в спортивный костюм с салатовыми вставками на рукавах, кроссовки.

Тех, кто что-то знает об этих людях, просят проинформировать Фрунзенское РУВД Минска: (8 017) 207-67-67, 8 044 750-13-01, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция приступила к поискам двоих минских детей, которые, как сообщается, вчера в 12:20 сбежали из дома неизвестно куда. Об обстоятельствах ухода и личностях парней...
 
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