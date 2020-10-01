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Вадим Иосуб: Последними, кого затронет сокращение зарплат, будут силовики

01.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пытаться поддерживать их доходы будут до последней возможности.



Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия», в комментарии "Брестской газете" предполагает, что сохранится тенденция к снижению зарплат в бюджетном секторе. Доходы бюджета снижались с начала года, недобор был порядка 20% от запланированного. Соответственно, так или иначе придется сокращать расходы.

Степень недовольства среди госслужащих, по его словам, очень сложно оценивать, потому что это закрытая каста. О том, что происходит внутри, общественность знает очень мало и очень плохо.

«Есть люди, которые публично уходят с чиновничьих должностей, из силовых структур. Когда это делается с записями в соцсетях, мы об этом знаем. Я думаю, что есть какое-то количество людей, которые уходят молча, непублично, – их, вероятнее всего, больше, чем первых. Но сколько их, судить сложно именно потому, что они уходят тихо».

Вариант, что в ближайшем будущем просто не будет денег, чтобы платить зарплаты силовикам, чиновникам, бюджетникам, невозможен. Возможно снижение зарплат. В первую очередь это может коснуться просто бюджетников, потом, при сокращении доходов, – чиновников совсем низового уровня. Последними, кого это затронет, будут силовики. Пытаться поддерживать их доходы будут до последней возможности. Когда эта возможность кончится, возможно сокращение доходов и у них.

Приватизацию Иосуб считает маловероятной.

Активы в стране, где такая политическая неопределенность, мгновенно и сильно дешевеют.

«Единственный актив, который у них остался, – это торговля независимостью. Если говорить о продаже каких-то предприятий, приватизации, тут возникает сразу два «но». Первое, это против идеи, о которой власть говорила последние 25 лет – что ни о какой приватизации речи быть не может. Это был один из основных экономических лозунгов: «Ничего не продадим». Второе, если теоретически допустить, что они готовы будут стать на горло собственной песне и все-таки попытаться что-то продать, с учетом последних политических событий это будут огромные скидки в цене. Как ни рассуждай, сколько стоят белорусский государственные активы, начиная с МАЗа и заканчивая «Беларуськалием», как ни оценивай это полгода назад, сегодня оценку можно смело делить в разы. Активы в стране, где такая политическая неопределенность, мгновенно и сильно дешевеют. С учетом этих двух «но» я не думаю, что власти в ближайшее время предпримут какую-то продажу активов».

Остающаяся пока при власти администрация не может справиться ни с политической ситуацией, ни с экономической. И второе вытекает из первого. Сложно представить себе государство с такой политической неопределенностью, с непризнанными большинством цивилизованного мира выборами, в котором бы при этом было все в порядке с экономикой. Это несовместимые вещи, заключает Иосуб.
 
 
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Пытаться поддерживать их доходы будут до последней возможности.
 
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