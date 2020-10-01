Павел Уов: Их никто не тянет за язык, это их сущность: глупость и мерзость

пишет политолог Павел Усов. Их никто не тянет за язык, это их сущность: глупость и мерзость. Не понимаю на что они рассчитывают? На то ли, что просидят в своих креслах до самой смерти и никто их не спросит за их злодеяния, или на то, что скажут людям, "я же не знал, нас обманули", после чего люди им должны простить,политолог Павел Усов.





Порою напоминают они юродивых, несут такую ахинею, словно действительно у них произошла полная трансформация личности. Правильно, подданный должен выглядеть глупее своего хозяина. Только эти слова чего стоят: "деструктивная часть общества".





Или эти слова:" Минимум, который давался — вода, цветы, сладости". (Имеется ввиду тем, кто протестовал). Каким нужно быть идиотом, чтобы придумать такие слова. Или, если следовать этой больной логике, до какого состояния и уровня жизни нужно было бы довести людей, чтобы они выходили на улицы для того, чтобы получить воду, сладости, цветы. Это что же за страна такая?





Где же у человека та кнопка, которая переключает сознание, отключает в человеке человека. Это ведь даже ни вера, ни убеждения, не ценности - словно личностный вакуум, который поглощает все: знания, опыт, аргументы. Кем и когда был написан тот код, который так искажает человеческую сущность?



