Политолог: Это не кризис отношений. Это – облом

Thinktanks.by Об этом в ходе VІ-й конференции памяти генерала Киприана Кондратовича, организованной аналитическим проектом Belarus Security Blog рассказал политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, пишет





Стремление к диалогу





По его словам, на Западе знали о недовольстве белорусских граждан сложившейся ситуацией в стране и предполагали, что выборы могут пройти неспокойно.





«Но никто не ожидал такого жесткого хода событий. Что будут такие демонстрации и такое их подавление. Такое жесткое подавление и такое жесткое отношение к задержанным. Это – большая неожиданность, что все идет в таком направлении и в таком масштабе. Но несмотря на такой ход событий, в первые дни после выборов Запад готов был сохранить диалог с белорусскими властями. Уже в другом формате, конечно, не таком оптимистическом, если здесь вообще можно употребить такое слово», - рассказал Камиль Клысинский.





По его словам, были попытки звонков Лукашенко. Наиболее известна попытка позвонить ему Ангелы Меркель, но Александр Лукашенко отказался от общения.





Почему же Запад, несмотря на происходящие в Беларуси события, несмотря на пытки людей, стремился стать посредником в переговорах с белорусской властью?





По словам Камиля Клысинского, Запад уже очень много вложил в отношения с Беларусью, в развитие диалога и эти усилия жалко было терять.





Кроме того, на Западе хорошо помнили события 2010 года и последовавший за ними период санкции. Такого развития событий хотелось бы избежать. Хотелось найти компромисс, чтобы заново не прийти к стагнации отношений.





Также на Западе полагали, что Лукашенко не пойдет на обострение отношений.





«Но поскольку Александр Лукашенко протянутую руку Запада отбросил и, тем более, пошел в атаку, обвиняя страны Запада, в том числе Польшу и Литву, в том, что мы готовим вооруженное нападение на мирную Беларусь, угрожаем нашими танками, самолетами, конечно, под покровительством США, (ничего сами не можем сделать, это я говорю с иронией), такая реакция показала, что никаких возможностей договориться не существует», - резюмировал политолог.





Он напомнил, что после «не совсем ординарной» полутайной инаугурации, большинство стран ЕС решило не признавать Лукашенко президентом Беларуси.





«Непризнание Лукашенко – это ответ Запада по поводу того, что диалог невозможен», - сказал Клысинский. По его словам, другого выбора у Запада не было.





Что дальше?





Польский политолог считает, что сейчас Запад в отношениях с Беларусью попадает в очень сложную ситуацию. С одной стороны он не признает Лукашенко. Но что делать тогда с послами? Отозвать – значит понизить уровень отношений.





«Здесь будет много вопросов» - считает Камиль Клысинский.





Он также задался вопросом по поводу статуса Светланы Тихановской. «Если мы признаем ее президентом Беларуси, то значит мы признаем легальность выборов», - отметил политолог.





Однако, по его словам, несмотря на эту дилемму, Беларусь и страны Запада ждет охлаждение отношений. При этом будет наблюдаться рост поддержки НГО и независимых СМИ.





Что Беларусь потеряла?





Говоря о дефолте белорусской внешней политики, Камиль Клысинский признал: «Это не кризис отношений с Западом. Это – облом».





При этом политолог назвал три основные потери Беларуси от такого сворачивания отношений.



