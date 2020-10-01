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Политолог: Это не кризис отношений. Это – облом

01.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшний день никакого диалога Беларуси с Западом нет. И заслуга в этом целиком принадлежит белорусской стороне.

Политолог: Это не кризис отношений. Это – облом
Об этом в ходе VІ-й конференции памяти генерала Киприана Кондратовича, организованной аналитическим проектом Belarus Security Blog рассказал политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, пишет Thinktanks.by

Стремление к диалогу


По его словам, на Западе знали о недовольстве белорусских граждан сложившейся ситуацией в стране и предполагали, что выборы могут пройти неспокойно.  

«Но никто не ожидал такого жесткого хода событий. Что будут такие демонстрации и такое их подавление. Такое жесткое подавление и такое жесткое отношение к задержанным. Это – большая неожиданность, что все идет в таком направлении и в таком масштабе. Но несмотря на такой ход событий, в первые дни после выборов Запад готов был сохранить диалог с белорусскими властями. Уже в другом формате, конечно, не таком оптимистическом, если здесь вообще можно употребить такое слово», - рассказал Камиль Клысинский.

По его словам, были попытки звонков Лукашенко. Наиболее известна попытка позвонить ему Ангелы Меркель, но Александр Лукашенко отказался от общения.

Почему же Запад, несмотря на происходящие в Беларуси события, несмотря на пытки людей, стремился стать посредником в переговорах с белорусской властью?

По словам Камиля Клысинского, Запад уже очень много вложил в отношения с Беларусью, в развитие диалога и эти усилия жалко было терять.

Кроме того, на Западе хорошо помнили события 2010 года и последовавший за ними период санкции. Такого развития событий хотелось бы избежать. Хотелось найти компромисс, чтобы заново не прийти к стагнации отношений.

Также на Западе полагали, что Лукашенко не пойдет на обострение  отношений.

«Но поскольку Александр Лукашенко протянутую руку Запада отбросил и, тем более, пошел в атаку, обвиняя страны Запада, в том числе Польшу и Литву, в том, что мы готовим вооруженное нападение на мирную Беларусь, угрожаем нашими танками, самолетами, конечно, под покровительством США, (ничего сами не можем сделать, это я говорю с иронией), такая реакция показала, что никаких возможностей договориться не существует», - резюмировал политолог.

Он напомнил, что после «не совсем ординарной» полутайной инаугурации, большинство стран ЕС решило не признавать Лукашенко президентом Беларуси.

«Непризнание Лукашенко – это ответ Запада по поводу того, что диалог невозможен», - сказал Клысинский. По его словам, другого выбора у Запада не было.

Что дальше?         


Польский политолог считает, что сейчас Запад в отношениях с Беларусью попадает в очень сложную ситуацию. С одной стороны он не признает Лукашенко. Но что делать тогда с послами? Отозвать – значит понизить уровень отношений.

«Здесь будет много вопросов» - считает Камиль Клысинский.

Он также задался вопросом по поводу статуса Светланы Тихановской. «Если мы признаем ее президентом Беларуси, то значит мы признаем легальность выборов», - отметил политолог.

Однако, по его словам, несмотря на эту дилемму, Беларусь и страны Запада ждет охлаждение отношений. При  этом будет наблюдаться рост поддержки НГО и независимых СМИ.

Что Беларусь потеряла?   

Говоря о дефолте белорусской внешней политики, Камиль Клысинский признал: «Это не кризис отношений с Западом. Это – облом».

При этом политолог назвал три основные потери Беларуси от такого сворачивания отношений.

  • Беларусь потеряла внешнюю политику на западном направлении, в том числе возможность выполнять роль гаранта стабильности в регионе и проводить  конференции «Минского диалога», т.к. никакого диалога нет.
  • Беларусь потеряла поле для маневра во внешней политике.
  •  Беларусь потеряла свой имидж и доверие инвесторов. Эти потери, может быть, сейчас не замечаются белорусскими властями, но будут иметь большие последствия для белорусов.
 
 
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На сегодняшний день никакого диалога Беларуси с Западом нет. И заслуга в этом целиком принадлежит белорусской стороне.
 
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