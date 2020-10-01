Макрон опять обсуждал с Путиным ситуацию в Беларуси

Источник материала: АФН

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, отметив, что разговор состоялся по инициативе Макрона.

«Затронута также ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Беларуси. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Высказана серьёзная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности», - отмечается в сообщении.

Стороны отметили безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами.

«В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса», - сообщил Кремль.