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Токийская фондовая биржа после сбоя приостановила операции до конца дня

01.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня. Сообщение об этом размещено на ее сайте.

«Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены», — говорится в нем.

Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей.

В связи с этим биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. Работать в обычном режиме продолжила лишь биржа в Осаке, торговля фьючерсами на которой обрабатывается отдельной системой, передает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.

 
 
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Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня. Сообщение об этом размещено на ее сайте.
 
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