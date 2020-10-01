ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь Эфиопия в декабре запустит в космос свой второй спутник при помощи Китая

01.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Эфиопия в декабре намерена при содействии Китая запустить в космос свой второй спутник. С помощью аппарата можно будет прогнозировать наводнения и вести мониторинг в интересах сельского хозяйства/

Об этом сообщил в интервью местным СМИ гендиректор Эфиопского института космической науки и технологии Соломон Белай.

По его словам, Эфиопия намерена сама производить спутники. Первый аппарат был создан при участии Китая и запущен в прошлом году с китайского космодрома.

На глобусе Эфиопии сегодня праздник, в агрогородках на глобусе Беларуси – уныние. Синеокая тоже отправила спутник в космос с помощью Китая, но пока о доходах от сдачи транспордеров в аренду власти почти ничего не говорят. О втором спутнике даже слухов не было.

Зато какая на глобусе Беларуси есть техника для разгона протестующих тушканчиков. Власти Эфиопии грызут ногти от зависти и раздражения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эфиопия в декабре намерена при содействии Китая запустить в космос свой второй спутник. С помощью аппарата можно будет прогнозировать наводнения и вести...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 фильмов о том, как женщины, объединившись, побеждают зло и меняют жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика