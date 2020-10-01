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Чемпионат по бегу на лыжероллерах завершился в Беларуси

01.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закрыли сезон поездок по асфальту, чтобы открыть сезон катаний на снегу. В Беларуси завершился чемпионат страны по бегу на лыжероллерах. Около ста участников провели последние в этом году гонки. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Этот чемпионат для профессиональных лыжников как праздник. Говорят, это не по снегу в мороз кататься. Тем более что подготовка лыжероллеров минимальная, не требует раскатки и подбора мази для лыж. Достаточно размяться и выйти на старт.

Спортсмены хоть и расслаблены, но понимают, что это первенство страны, потому каждый стремиться показать лучший результат.

«Все лето готовилась. На чем сложнее кататься вам на роллерах или лыжах? Одинаково, в принципе. Надо просто привыкнуть и все», – сказала мастер спорта по лыжным гонкам Анна Королева.

Летние лыжи только для обывателя примитивная конструкция: два колеса и дощечка. Но не все так просто. Роллеры бывают коньковыми и классическими. Коньковые с узкой резиной, а классика – с широкой. Оснащены противооткатным механизмом, но тормоза не имеют. Лыжные и лыжероллерные гонки – в технике разные.

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«Разница в отталкивании. Если в лыжах долгое отталкивание, то в роллерах за счет плечевого пояса. Техника разная вообще», – объяснил старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Виктор Камоцкий.

На нынешнем чемпионате страны состязались юниоры и юниорки, мужчины и женщины в спринте, индивидуальной гонке и кроссу по пересеченной местности. Сами спортсмены бег на лыжероллерах любят. Говорят, хорошая возможность подготовиться к основным забегам зимой.

«Состояние свое надо оценить. Сбор прошел в горах, давно не были, вернулись и смотрим, как все прошло, работа тренера просматривается, вроде бы все сделано как надо», – поделился мастер спорта по лыжным гонкам Александр Воронов.

Единственное, чего не хватало на гонке, так это заполненных трибун. Как отмечают организаторы, пока бег на роллерах в стране не сильно популярен, а сами спортсмены этим чемпионатом закрыли летний сезон. Новый наступит уже весной, когда сойдет снег. В ближайшей перспективе у «олимпийских надежд» зимние соревнования и тренировки.



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Около 100 участников провели последние в этом году гонки.
 
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