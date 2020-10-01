В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в октябре: четыре главных документа

Государство дало ипэшникам последний срок, чтобы подключиться к системе контроля касс, владельцам аквапарков прописало отдельные правила безопасности, а резидентам Беларуси упростило подачу статистических деклараций. Кроме того, компаниям разрешили по-новому оплачивать командировки.

О самых важных для белорусских предпринимателей новшествах законодательства в октябре — в обзоре Naviny.by.





Ипэшникам дали последний срок подключиться к системе

Основание: постановление Совмина и Нацбанка № 819/16 от 29 ноября 2019 года.

Дата начала действия: 1 октября 2020 года — для индивидуальных предпринимателей из областных центров и Минска.

Детали. Власти страны озаботились тем, чтобы все индивидуальные предприниматели, которые работают через кассы, подключились к автоматизированной информационной системе контроля кассового оборудования (АИС ККО).

Эта система позволит МНС дистанционно контролировать выручку предпринимателей.

Все бизнесмены обязаны подготовить свои кассы к тому, чтобы подключить средства контроля налоговых органов (СКНО). Для этого им нужно или доработать старое оборудование, или купить новое.

Справка. Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на сайте Информационно-издательского центра по налогам и сборам. Здесь вы также можете ознакомиться с порядком подключения к системе контроля кассового оборудования (СККО).

Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых в Беларуси, содержатся на сайте Государственного комитета по стандартизации.

Однако сроки подключения к системе неоднократно переносились . Теперь объявлены очередные, самые последние, дедлайны.

Первыми на новую систему согласно графику должны перейти ИП из областных центров и Минска — с 1 октября. Для предпринимателей в районных центрах эти правила вступят в силу с 1 ноября.

Все остальные бизнесмены должны подать заявки на подключение к АИС ККО до 1 декабря 2020 года. Речь идет о предпринимателях, которые зарегистрированы за пределами областных центров и городов районного подчинения, а также тех ИП, которые решили ставить новую систему на старое оборудование после его доработки.

«Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь после его доработки», — уточнили в МНС.

При этом в министерстве предупредили, что одномоментное подключение к системе контроля для всех желающих невозможно.

Налоговики также напомнили, что использование касс без подключения к АИС ККО или самостоятельное удаление системы грозит административной ответственностью по статье 12.20 КоАП.

В этих случаях нарушителям могут выписать штраф до 100 базовых величин (2700 рублей).

Если ИП не хочет быть оштрафован, а к АИС ККО он не подключился, то ему придется приостановить свою деятельность.

Владельцам водных аттракционов добавили ответственности

Основание: постановление МЧС № 67 от 27 декабря 2019 года.

Дата начала действия: 1 октября 2020 года.

Детали. Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов в очередной раз изложены в новой редакции.

Эти 59-страничные правила должны выполнять организации всех форм собственности и все ИП.

Документ регулирует вопросы проектирования аттракционов. Он также устанавливает требования к их изготовлению, монтажу, наладке, реконструкции, модернизации, ремонту и обслуживанию.

Кроме того, правила определяют ввод и допуск аттракционов в эксплуатацию, их техническое освидетельствование и диагностику, проверку состояния.

В новой редакции правил отдельно оговаривается эксплуатация водных спусков, а также требования к работникам таких аттракционов.

Так, поверхность скольжения и опорных поверхностей водных спусков должна быть изготовлена из материалов, которые исключают расслоение или деформацию этих поверхностей.

Сам водный спуск обязаны контролировать не менее двух дежурных: один — в зоне старта, другой — в зоне финиша. А для изображения степени сложности водного спуска на информационном стенде необходимо использовать определенные цвета: синий — «легкий», красный — «средний», черный — «сложный».

Экспортерам и импортерам упростили документооборот

Основания: указ № 182 от 1 июня 2020 года и постановление Совмина № 533 от 14 сентября 2020 года.

Дата вступления в силу: 4 октября 2020 года.

Детали. Указ № 182 упрощает порядок предоставления статистических деклараций.

Эти декларации подают таможне резиденты Республики Беларусь. Новшества касаются всех экспортеров и импортеров, грузоотправителей и грузополучателей.

Теперь резидентам понадобится один документ — статистическая декларация. Раньше им нужно было подавать еще и периодическую статдекларацию.

Кроме того, с 4 октября повышается до трех тысяч евро общая стоимость товаров, которые отгружаются или поставляются в отчетном календарном месяце по внешнеторговому договору и в отношении которых резидентам приходилось подавать статдекларацию.

Справка. Статдекларация до 1 октября подавалась по каждому факту отгрузки/поставки товаров, осуществляемой по одной товарно-транспортной накладной в рамках одного внешнеторгового договора, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную тысяче евро и более, причем не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки/поставки товаров.

Постановление № 533 принято в рамках указа № 182.

В своем решении Совмин:

- определил, какие документы должны быть у резидента, который подает статдекларацию

Справка. Этих документов три: внешнеторговый договор и дополнения/приложения к нему, транспортный/перевозочный документ, а также товаросопроводительный документ (если речь идет о товарах, импортируемых в Беларусь из Казахстана, которые включены в особый перечень );

- перечислил основания для отказа в регистрации декларации;

- назвал случаи, когда можно менять уже зарегистрированную декларацию;

- установил условия, при которых бизнесмены обязаны аннулировать зарегистрированную декларацию.

Власти пошли на определенные послабления для экспортеров (импортеров), грузоотправителей и грузополучателей.

Так, чтобы таможня зарегистрировала статдекларацию, не нужно подавать те три документа, которые были названы выше. Бизнесменам достаточно внести сведения о них в саму декларацию.

Кроме того, Минская центральная таможня будет круглосуточно принимать статдекларации для регистрации.

Что делать в случае, если товары были отгружены или поставлены до 3 октября 2020 года включительно?

В этой ситуации подавать, заполнять, регистрировать (изменять, аннулировать) статистическую и периодическую статистическую декларации необходимо так, как этого требуют акты законодательства, которые действовали на день отгрузки/поставки этих товаров.

Бизнесменов обязали оплачивать сотрудникам тесты на COVID-19

Основание: постановление Совмина № 550 от 22 сентября 2020 года.

Дата начала действия: 6 октября 2020 года.

Детали. Правительство изменило порядок возмещения расходов при служебных командировках.

Так, ИП и небюджетным организациям (независимо от формы собственности) Совмин дал право самостоятельно решать, как они будут возмещать своим работникам, направленным в командировку, расходы по найму жилья.

Речь идет о командировках и внутри страны, и заграничных.

Здесь для бизнесменов возможны два варианта — или на основании подтверждающих документов, которые должен подать сотрудник после возвращения из командировки, или без таких документов.

В первом случае решение о возмещении расходов должно быть закреплено в локальном правовом акте, а во втором случае принимать такой акт бизнесмену не нужно.

При этом если наниматель решил возмещать расходы по найму жилья на основе подтверждающих документов, однако у командированного работника их нет, то это возмещение не может превышать 20%, но не должно быть меньше 5% от размера, установленного по закону.

Справка. Размеры возмещения расходов по найму жилья при командировках в пределах Беларуси и за границу названы в постановлении Совмина № 176 от 19 марта 2019 года.

Кроме того, постановление № 550 требует, чтобы своим командированным работникам бизнесмен возмещал расходы по бронированию мест в гостиницах, а также оплачивал обязательные тесты по диагностике вирусных инфекций.