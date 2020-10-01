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В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в октябре: четыре главных документа
Источник материала: Навiны
Государство дало ипэшникам последний срок, чтобы подключиться к системе контроля касс, владельцам аквапарков прописало отдельные правила безопасности, а резидентам Беларуси упростило подачу статистических деклараций. Кроме того, компаниям разрешили по-новому оплачивать командировки.
О самых важных для белорусских предпринимателей новшествах законодательства в октябре — в обзоре Naviny.by.
Ипэшникам дали последний срок подключиться к системе
Основание:
Дата начала действия: 1 октября 2020 года — для индивидуальных предпринимателей из областных центров и Минска.
Детали. Власти страны озаботились тем, чтобы все индивидуальные предприниматели, которые работают через кассы, подключились к автоматизированной информационной системе контроля кассового оборудования (АИС ККО).
Эта система позволит МНС дистанционно контролировать выручку предпринимателей.
Все бизнесмены обязаны подготовить свои кассы к тому, чтобы подключить средства контроля налоговых органов (СКНО). Для этого им нужно или доработать старое оборудование, или купить новое.
Справка. Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах
Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых в Беларуси,
Однако сроки подключения к системе неоднократно
Первыми на новую систему
Все остальные бизнесмены должны подать заявки на подключение к АИС ККО до 1 декабря 2020 года. Речь идет о предпринимателях, которые зарегистрированы за пределами областных центров и городов районного подчинения, а также тех ИП, которые решили ставить новую систему на старое оборудование после его доработки.
«Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь после его доработки», — уточнили в МНС.
При этом в министерстве предупредили, что одномоментное подключение к системе контроля для всех желающих невозможно.
Налоговики также напомнили, что использование касс без подключения к АИС ККО или самостоятельное удаление системы грозит административной ответственностью по
В этих случаях нарушителям могут выписать штраф до 100 базовых величин (2700 рублей).
Если ИП не хочет быть оштрафован, а к АИС ККО он не подключился, то ему придется приостановить свою деятельность.
Владельцам водных аттракционов добавили ответственности
Основание:
Дата начала действия: 1 октября 2020 года.
Детали. Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов в очередной раз изложены в новой редакции.
Эти 59-страничные правила должны выполнять организации всех форм собственности и все ИП.
Документ регулирует вопросы проектирования аттракционов. Он также устанавливает требования к их изготовлению, монтажу, наладке, реконструкции, модернизации, ремонту и обслуживанию.
Кроме того, правила определяют ввод и допуск аттракционов в эксплуатацию, их техническое освидетельствование и диагностику, проверку состояния.
В новой редакции правил отдельно оговаривается эксплуатация водных спусков, а также требования к работникам таких аттракционов.
Так, поверхность скольжения и опорных поверхностей водных спусков должна быть изготовлена из материалов, которые исключают расслоение или деформацию этих поверхностей.
Сам водный спуск обязаны контролировать не менее двух дежурных: один — в зоне старта, другой — в зоне финиша. А для изображения степени сложности водного спуска на информационном стенде необходимо использовать определенные цвета: синий — «легкий», красный — «средний», черный — «сложный».
Экспортерам и импортерам упростили документооборот
Основания:
Дата вступления в силу: 4 октября 2020 года.
Детали. Указ № 182 упрощает порядок предоставления статистических деклараций.
Эти декларации подают таможне резиденты Республики Беларусь. Новшества касаются всех экспортеров и импортеров, грузоотправителей и грузополучателей.
Теперь резидентам понадобится один документ — статистическая декларация. Раньше им нужно было подавать еще и периодическую статдекларацию.
Кроме того, с 4 октября повышается до трех тысяч евро общая стоимость товаров, которые отгружаются или поставляются в отчетном календарном месяце по внешнеторговому договору и в отношении которых резидентам приходилось подавать статдекларацию.
Справка. Статдекларация до 1 октября подавалась по каждому факту отгрузки/поставки товаров, осуществляемой по одной товарно-транспортной накладной в рамках одного внешнеторгового договора, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную тысяче евро и более, причем не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки/поставки товаров.
Постановление № 533 принято в рамках указа № 182.
В своем решении Совмин:
- определил, какие документы должны быть у резидента, который подает статдекларацию
Справка. Этих документов три: внешнеторговый договор и дополнения/приложения к нему, транспортный/перевозочный документ, а также товаросопроводительный документ (если речь идет о товарах, импортируемых в Беларусь из Казахстана, которые включены в особый
- перечислил основания для отказа в регистрации декларации;
- назвал случаи, когда можно менять уже зарегистрированную декларацию;
- установил условия, при которых бизнесмены обязаны аннулировать зарегистрированную декларацию.
Власти пошли на определенные послабления для экспортеров (импортеров), грузоотправителей и грузополучателей.
Так, чтобы таможня зарегистрировала статдекларацию, не нужно подавать те три документа, которые были названы выше. Бизнесменам достаточно внести сведения о них в саму декларацию.
Кроме того, Минская центральная таможня будет круглосуточно принимать статдекларации для регистрации.
Что делать в случае, если товары были отгружены или поставлены до 3 октября 2020 года включительно?
В этой ситуации подавать, заполнять, регистрировать (изменять, аннулировать) статистическую и периодическую статистическую декларации необходимо так, как этого требуют акты законодательства, которые действовали на день отгрузки/поставки этих товаров.
Бизнесменов обязали оплачивать сотрудникам тесты на COVID-19
Основание:
Дата начала действия: 6 октября 2020 года.
Детали. Правительство изменило порядок возмещения расходов при служебных командировках.
Так, ИП и небюджетным организациям (независимо от формы собственности) Совмин дал право самостоятельно решать, как они будут возмещать своим работникам, направленным в командировку, расходы по найму жилья.
Речь идет о командировках и внутри страны, и заграничных.
Здесь для бизнесменов возможны два варианта — или на основании подтверждающих документов, которые должен подать сотрудник после возвращения из командировки, или без таких документов.
В первом случае решение о возмещении расходов должно быть закреплено в локальном правовом акте, а во втором случае принимать такой акт бизнесмену не нужно.
При этом если наниматель решил возмещать расходы по найму жилья на основе подтверждающих документов, однако у командированного работника их нет, то это возмещение не может превышать 20%, но не должно быть меньше 5% от размера, установленного по закону.
Справка. Размеры возмещения расходов по найму жилья при командировках в пределах Беларуси и за границу названы в
Кроме того, постановление № 550 требует, чтобы своим командированным работникам бизнесмен возмещал расходы по бронированию мест в гостиницах, а также оплачивал обязательные тесты по диагностике вирусных инфекций.
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Государство дало ипэшникам последний срок, чтобы подключиться к системе контроля касс, владельцам аквапарков прописало отдельные правила безопасности, а...
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